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Опубликовано: Сегодня, 20:00

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На выборах в Бейнеу проголосовал ветеран сельскохозяйственной отрасли

Отличник сферы сельского хозяйства Республики Казахстан, Почетный гражданин Бейнеуского района Сахи Хибасов, проявив гражданскую позицию, пришел на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Сахи Хибасов за плодотворную работу в сельскохозяйственной отрасли награжден орденами «Еңбек даңқы» І,ІІ степеней, «Құрмет», нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы саласының үздігі», медалями «Тәуелсіздіктің 20 жылдығы», «Маңғыстау облысының 30 жылдығы». Работавший в районе с момента его образования, ветеран труда подчеркнул политическую значимость выборов для устойчивого развития района.

- Лично я отдал свой голос гражданину, на мой взгляд, способному развивать экономику района, ладить с населением, вызывая у него доверие. Теперь я уверен, что наш новый руководитель приложит все усилия для дальнейшего развития района, - сказал Сахи Хибасов.

Отметим, что избирательные участки работали до 20.00.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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