На выборах в Бейнеу проголосовал ветеран сельскохозяйственной отрасли

Сахи Хибасов за плодотворную работу в сельскохозяйственной отрасли награжден орденами «Еңбек даңқы» І,ІІ степеней, «Құрмет», нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы саласының үздігі», медалями «Тәуелсіздіктің 20 жылдығы», «Маңғыстау облысының 30 жылдығы». Работавший в районе с момента его образования, ветеран труда подчеркнул политическую значимость выборов для устойчивого развития района.



- Лично я отдал свой голос гражданину, на мой взгляд, способному развивать экономику района, ладить с населением, вызывая у него доверие. Теперь я уверен, что наш новый руководитель приложит все усилия для дальнейшего развития района, - сказал Сахи Хибасов.



Отметим, что избирательные участки работали до 20.00.