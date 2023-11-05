В Мангистау наблюдалась высокая активность на выборах акима района

- Хочу, чтобы мы жили достойно, богато, дети росли в достатке, чтобы небо было мирным, - сказал аксакал.

Выборы акимов районов и городов областного значения в Казахстане проводятся впервые. В общей сложности выбирают акимов в 45 районах, включая Бейнеуский. На пост акима здесь претендуют три кандидата.Избирательные участки, расположенные в Бейнеуском районе, начали свою работу в 7:00.Всего работали 30 избирательных участков. В составе избирательной комиссии - 188 человек. Правом голоса по району обладали 40 134 человека.На свой избирательный участок жители Бейнеу шли с хорошим настроением. Равнодушных не было. Избиратели были самых разных профессий и возрастов.С особой гордостью бюллетень опустила в урну 18-летняя Асем Нагидуллакызы. Она выразила радость быть причастной к такому важному политическому событию. Девушка отметила, что участие в выборах очень важно для будущего молодёжи. Голос она отдала за кандидата, который, по её мнению, отличается организаторскими и деловыми способностями.Многие в районе знакомы друг с другом. Люди здоровались, делились своим мнением, говорили, что выборы акима района для них важное политическое событие.Большие надежды на будущего акима возложила и многодетная мать Нургуль Булебаева. Женщина воспитывает шестерых детей, при этом преподаёт в школе. Вопросы образования для неё, безусловно, важны, но от акима ждёт также решения вопросов благоустройства района.Голосование шло активно на всех избирательных участках района. Проголосовали известные спортсмены, педагог с 40-летним стажем, Почётный гражданин Бейнеу. Нашли время для голосования молодожёны, многодетные матери, студенты. Среди них и потомок Бекет-ата в шестом поколении Калымбеги Ташулы. Аксакал ни разу не пропускал выборы, он говорит, что мирное сосуществование и единство страны для него дороже всего.К слову, самому старшему избирателю, пришедшему в этот день на участок, 101 год.