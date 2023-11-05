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Опубликовано: Вчера, 21:25

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В Мангистау наблюдалась высокая активность на выборах акима района

Жители Бейнеу стали одними из самых активных на выборах акима района. Здесь голосуют и старейшины, и молодежь, и многодетные матери, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

фото центра общественных коммуникаций
Выборы акимов районов и городов областного значения в Казахстане проводятся впервые. В общей сложности выбирают акимов в 45 районах, включая Бейнеуский. На пост акима здесь претендуют три кандидата.

Избирательные участки, расположенные в Бейнеуском районе, начали свою работу в 7:00.

Всего работали 30 избирательных участков. В составе избирательной комиссии - 188 человек. Правом голоса по району обладали 40 134 человека.

На свой избирательный участок жители Бейнеу шли с хорошим настроением. Равнодушных не было. Избиратели были самых разных профессий и возрастов.

С особой гордостью бюллетень опустила в урну 18-летняя Асем Нагидуллакызы. Она выразила радость быть причастной к такому важному политическому событию. Девушка отметила, что участие в выборах очень важно для будущего молодёжи. Голос она отдала за кандидата, который, по её мнению, отличается организаторскими и деловыми способностями.

Многие в районе знакомы друг с другом. Люди здоровались, делились своим мнением, говорили, что выборы акима района для них важное политическое событие. 

Большие надежды на будущего акима возложила и многодетная мать Нургуль Булебаева. Женщина воспитывает шестерых детей, при этом преподаёт в школе. Вопросы образования для неё, безусловно, важны, но от акима ждёт также решения вопросов благоустройства района.

Голосование шло активно на всех избирательных участках района. Проголосовали известные спортсмены, педагог с 40-летним стажем, Почётный гражданин Бейнеу. Нашли время для голосования молодожёны, многодетные матери, студенты. Среди них и потомок Бекет-ата в шестом поколении Калымбеги Ташулы. Аксакал ни разу не пропускал выборы, он говорит, что мирное сосуществование и единство страны для него дороже всего.

- Хочу, чтобы мы жили достойно, богато, дети росли в достатке, чтобы небо было мирным, - сказал аксакал.


К слову, самому старшему избирателю, пришедшему в этот день на участок, 101 год.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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