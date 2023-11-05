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Опубликовано: Вчера, 21:28

Просмотров: 355

Выборы акима Бейнеуского района: голосование завершено

Голосование на выборах акима Бейнеуского района официально завершено. В 20:00 избирательные участки закрыли свои двери, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
По словам председателя участковой избирательной комиссии № 141 Серика Адилова, выборы акима Бейнеуского района организованы в соответствии с требованиями закона.

- Выборы проводились в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан". За ходом голосования следили наблюдатели общественных организаций и политической партии, доверенные лица кандидатов. Выборы прошли без нарушений, - информирует Серик Адилов.


Отметим, что сегодня впервые одновременно прошли выборы акимов в 42 районах и 3 городах областного значения. На пост акима Бейнеуского района были выдвинуты три кандидата. Голосование завершено, и в настоящее время проводится подсчет голосов избирателей.



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