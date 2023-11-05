Выборы акима Бейнеуского района: голосование завершено

- Выборы проводились в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан". За ходом голосования следили наблюдатели общественных организаций и политической партии, доверенные лица кандидатов. Выборы прошли без нарушений, - информирует Серик Адилов.

По словам председателя участковой избирательной комиссии № 141 Серика Адилова, выборы акима Бейнеуского района организованы в соответствии с требованиями закона.Отметим, что сегодня впервые одновременно прошли выборы акимов в 42 районах и 3 городах областного значения. На пост акима Бейнеуского района были выдвинуты три кандидата. Голосование завершено, и в настоящее время проводится подсчет голосов избирателей.