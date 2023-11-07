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Опубликовано: Сегодня, 15:38

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Работники акимата Актау встретились с жителями 14 микрорайона и ответили на жалобы граждан

Сотрудники акимата города встретились с жителями 14 микрорайона. Во встрече приняли участие заместитель акима города, председатель городского маслихата и руководители отделов. Жители затронули ряд вопросов, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Жители обратили внимание на работу учреждения, обслуживающего жильё, затронули вопросы парковки и дорог. По словам жителей, в 14 микрорайоне за домом №34 построен объект строительства на проезжей части. Жители попросили открыть проезжую дорогу. Заместитель акима города сообщил жителям, что по данному объекту строительства вынесено решение суда.

- По данному объекту строительства вынесено решение суда. Объект строительства признан незаконным. До вступления в законную силу решения суда ответчик имеет право подать апелляцию. После вступления решения суда в законную силу мы будем рассматривать данный вопрос, - сказал заместитель акима города Актау Тилек Нурпеисов.


Жители также выразили недовольство работой обслуживающей компании. По их словам, учреждение, обслуживающее жильё, не представило отчёт о проделанной работе.

- В подвале нашего жилого дома течёт вода, ремонт не сделан. Мы попросили представителей обслуживающего учреждения отчитаться. Ответа от них нет, - сказал житель.


Заместитель акима города отметил, что обслуживающее учреждение должно отчитываться перед жителями один раз в год, и поручил ответственному отделу принять во внимание данный вопрос.

- Жильё является личной собственностью жителей. В случае неполучения качественных услуг от обслуживающего учреждения существует возможность перевода в другое учреждение, но это требует согласия всех жителей. Кроме того, один раз в год обслуживающее учреждение обязано предоставить отчёт о своей деятельности перед населением. Отдел городской жилищной инспекции принял этот вопрос во внимание, - сообщил заместитель акима города.

На встрече также обсудили вопрос парковки. Жители выразили просьбу построить парковку за жилым домом №21 в 14 микрорайоне. Заместитель акима города подчеркнул, что перед установкой парковки в этом месте необходимо провести проверку инженерных сетей.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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