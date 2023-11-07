Работники акимата Актау встретились с жителями 14 микрорайона и ответили на жалобы граждан

- По данному объекту строительства вынесено решение суда. Объект строительства признан незаконным. До вступления в законную силу решения суда ответчик имеет право подать апелляцию. После вступления решения суда в законную силу мы будем рассматривать данный вопрос, - сказал заместитель акима города Актау Тилек Нурпеисов.

- В подвале нашего жилого дома течёт вода, ремонт не сделан. Мы попросили представителей обслуживающего учреждения отчитаться. Ответа от них нет, - сказал житель.

- Жильё является личной собственностью жителей. В случае неполучения качественных услуг от обслуживающего учреждения существует возможность перевода в другое учреждение, но это требует согласия всех жителей. Кроме того, один раз в год обслуживающее учреждение обязано предоставить отчёт о своей деятельности перед населением. Отдел городской жилищной инспекции принял этот вопрос во внимание, - сообщил заместитель акима города.



Жители обратили внимание на работу учреждения, обслуживающего жильё, затронули вопросы парковки и дорог. По словам жителей, в 14 микрорайоне за домом №34 построен объект строительства на проезжей части. Жители попросили открыть проезжую дорогу. Заместитель акима города сообщил жителям, что по данному объекту строительства вынесено решение суда.Жители также выразили недовольство работой обслуживающей компании. По их словам, учреждение, обслуживающее жильё, не представило отчёт о проделанной работе.Заместитель акима города отметил, что обслуживающее учреждение должно отчитываться перед жителями один раз в год, и поручил ответственному отделу принять во внимание данный вопрос.На встрече также обсудили вопрос парковки. Жители выразили просьбу построить парковку за жилым домом №21 в 14 микрорайоне. Заместитель акима города подчеркнул, что перед установкой парковки в этом месте необходимо провести проверку инженерных сетей.