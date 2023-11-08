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Опубликовано: Сегодня, 16:21

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Жизнь Меирбека Утепова - яркий пример сильного человека

Житель Мунайлинского района Меирбек Утепов, лишившийся руки и ноги, не сломился и всю свою энергию и волю направил на спорт. Сегодня он активно занимается настольным теннисом, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Меирбек Утепов - двукратный чемпион Казахстана по настольному теннису. Показал лучшие результаты на летних Азиатских пара-играх в Ханчжоу (Китай). Тренер Наурызбек Бактыгул отметил, что теннис - это спорт волевых, требовательных к ежедневным тренировкам людей, и Меирбек доказывает это на своём примере.

- Спорт - это движение, а движение – закон жизни. Мейрбек ежедневно посещает Мангистауский областной спортивный клуб инвалидов. Всегда целеустремлённый, ответственный спортсмен. Теперь его цель - участие в Олимпиаде. Сегодня мы к этому активно готовимся. Ранее Меирбек выиграл Спартакиаду в Уральске и Актобе и стал чемпионом. Это большая радость для нас. В целом, интерес к спорту среди инвалидов в последние годы набирает обороты. В результате на международных соревнованиях появляется все больше параспортсменов, - сказал Наурызбек Бактыгул.



Жизнь Меирбека Утепова - яркий пример сильного человека


До трагедии Меирбек Утепов работал составителем поездов на станции Мангистау. Отец пятерых детей придерживается позиции, что не следует сдаваться, с какими бы трудностями человек ни столкнулся.

- В жизни я не хотел ни для кого быть обузой. Так воспитали меня родители. Всегда пытался сделать всё сам, всегда иду вперёд. Несмотря ни на что, я благодарен судьбе. Если бы я не выдержал этого испытания, давно бы сломался. Но жизнь состоит из борьбы. А спорт - это именно то, что даёт мне уверенность в своих силах, - поделился Меирбек Утепов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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