Жизнь Меирбека Утепова - яркий пример сильного человека

- Спорт - это движение, а движение – закон жизни. Мейрбек ежедневно посещает Мангистауский областной спортивный клуб инвалидов. Всегда целеустремлённый, ответственный спортсмен. Теперь его цель - участие в Олимпиаде. Сегодня мы к этому активно готовимся. Ранее Меирбек выиграл Спартакиаду в Уральске и Актобе и стал чемпионом. Это большая радость для нас. В целом, интерес к спорту среди инвалидов в последние годы набирает обороты. В результате на международных соревнованиях появляется все больше параспортсменов, - сказал Наурызбек Бактыгул.



- В жизни я не хотел ни для кого быть обузой. Так воспитали меня родители. Всегда пытался сделать всё сам, всегда иду вперёд. Несмотря ни на что, я благодарен судьбе. Если бы я не выдержал этого испытания, давно бы сломался. Но жизнь состоит из борьбы. А спорт - это именно то, что даёт мне уверенность в своих силах, - поделился Меирбек Утепов.

Меирбек Утепов - двукратный чемпион Казахстана по настольному теннису. Показал лучшие результаты на летних Азиатских пара-играх в Ханчжоу (Китай). Тренер Наурызбек Бактыгул отметил, что теннис - это спорт волевых, требовательных к ежедневным тренировкам людей, и Меирбек доказывает это на своём примере.До трагедии Меирбек Утепов работал составителем поездов на станции Мангистау. Отец пятерых детей придерживается позиции, что не следует сдаваться, с какими бы трудностями человек ни столкнулся.