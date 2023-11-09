В трёх жилых массивах села Мангистау укладывается асфальт

- На 9,2 км территории села Мангистау ведутся работы по укладке асфальта. ТОО «Абат» назначено подрядным учреждением. Работы планируется завершить в конце ноября, - сказал заместитель акима села Мангистау Нурлан Орынбасаров.



Сейчас в трёх жилых массивах выравнивается дорога. В частности, асфальтовое покрытие укладывается на 1.6 км жилого массива Бозжыра, на 3.7 км жилого массива Шеркала, на 3.9 км жилого массива Бесшокы.Ремонтные работы осуществляются в рамках программы «Ауыл - ел бесігі».В настоящее время выровнены дороги для укладки асфальта, уложено 1,8 км песчано-смешанного щебня.