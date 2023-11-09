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Опубликовано: Сегодня, 08:28

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Мангистаусцы прославляют национальные традиции в столице

Сегодня в Доме дружбы города Астаны прошло мероприятие «Мангистау – край сохранения национальных ценностей». На мероприятии было уделено внимание популяризации казахских традиций и обычаев. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Собравшиеся на мероприятии жители столицы стали свидетелями таких традиций, как бесікке салу - укладывание ребёнка в колыбель, перерезание пут, вручение подарков дочери после её замужества.

Мангистаусцы прославляют национальные традиции в столице


Церемонию укладывания малыша в колыбель провела председатель судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда, многодетная мать Гулажар Бахытжанова, а путы у ребёнка перерезала заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова. А участницей церемонии по одарению подарками стала эстрадная певица Тамара Асар, уроженка Акшукура, которая теперь является невесткой Костаная.

Тамара Асар поблагодарила мангистаусцев за внимание и передала пожелание родной земле.

- Спасибо за внимание и подарки, которыми меня одарили как невестку. Я благодарна своей стране, в которой и по сей день хранят с уважением традиции казахского народа. Моя главная энциклопедически-фольклорная школа – родной Мангистау. Специального обучения не требуется, просто поезжайте в Мангистау, и вы пройдёте школу всех традиций. Поэтому пусть доброта этого места будет благословением для всех казахов, - сказала Тамара Асар.


Мероприятие, посвящённое популяризации национальных ценностей, объединило гостей и жителей столицы. Их угощали горячими бауырсаками и рассказывали о глубоком смысле традиции и обычаев казахского народа.

- Сегодня мы увидели какой глубокий, исторический смысл несут наши традиции. Среди них мне особенно понравилось обычаи с участием Тамары Асар. Спасибо мангистаусцам, - сказала житель столицы Т.Абусагитова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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