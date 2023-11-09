Мангистаусцы прославляют национальные традиции в столице

- Спасибо за внимание и подарки, которыми меня одарили как невестку. Я благодарна своей стране, в которой и по сей день хранят с уважением традиции казахского народа. Моя главная энциклопедически-фольклорная школа – родной Мангистау. Специального обучения не требуется, просто поезжайте в Мангистау, и вы пройдёте школу всех традиций. Поэтому пусть доброта этого места будет благословением для всех казахов, - сказала Тамара Асар.

- Сегодня мы увидели какой глубокий, исторический смысл несут наши традиции. Среди них мне особенно понравилось обычаи с участием Тамары Асар. Спасибо мангистаусцам, - сказала житель столицы Т.Абусагитова.

Собравшиеся на мероприятии жители столицы стали свидетелями таких традиций, как бесікке салу - укладывание ребёнка в колыбель, перерезание пут, вручение подарков дочери после её замужества.Церемонию укладывания малыша в колыбель провела председатель судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда, многодетная мать Гулажар Бахытжанова, а путы у ребёнка перерезала заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова. А участницей церемонии по одарению подарками стала эстрадная певица Тамара Асар, уроженка Акшукура, которая теперь является невесткой Костаная.Тамара Асар поблагодарила мангистаусцев за внимание и передала пожелание родной земле.Мероприятие, посвящённое популяризации национальных ценностей, объединило гостей и жителей столицы. Их угощали горячими бауырсаками и рассказывали о глубоком смысле традиции и обычаев казахского народа.