В Актау пройдет международный образовательный бизнес-форум «АРМАНДА»

«АРМАНДА» - форум, объединяющий общественных деятелей, меценатов и всех неравнодушных казахстанцев.



Своей целью Форум ставит создание пространства для здоровых дискуссий на наиболее актуальные для казахстанского общества темы: образование, сохранение семейных ценностей, духовное и социальное развитие молодежи.



В форуме, который пройдет в Актау, примут участие известные медиа-лица:

- заслуженный деятель Казахстана, бизнесмен, кандидат психологических наук, медиа-менеджер, телеведущий и общественный деятель Арман Давлетяров;

- известный акын-импровизатор, телеведущий, автор книги «Сөз менеджменті» – Жандарбек Бұлғақов;

- известный борец вольного стиля Казахстана, серебряный призер XXVII летних Олимпийских игр 2000 года, заслуженный мастер спорта РК, обладатель орденов «Парасат» и «Барыс» III степени – Ислам Байрамуков.



Образовательный бизнес-форум «АРМАНДА» – это не просто про мечту, это – про знания, цели, действие, движение, энергию, труд и результат!



Приглашаем вас принять участие в форуме с целью инвестирования в свое образование!