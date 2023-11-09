В Актау пройдет международный образовательный бизнес-форум «АРМАНДА»

фото центра общественных коммуникаций
«АРМАНДА» - форум, объединяющий общественных деятелей, меценатов и всех неравнодушных казахстанцев.
Своей целью Форум ставит создание пространства для здоровых дискуссий на наиболее актуальные для казахстанского общества темы: образование, сохранение семейных ценностей, духовное и социальное развитие молодежи.
В форуме, который пройдет в Актау, примут участие известные медиа-лица:
- заслуженный деятель Казахстана, бизнесмен, кандидат психологических наук, медиа-менеджер, телеведущий и общественный деятель Арман Давлетяров;
- известный акын-импровизатор, телеведущий, автор книги «Сөз менеджменті» – Жандарбек Бұлғақов;
- известный борец вольного стиля Казахстана, серебряный призер XXVII летних Олимпийских игр 2000 года, заслуженный мастер спорта РК, обладатель орденов «Парасат» и «Барыс» III степени – Ислам Байрамуков.
Образовательный бизнес-форум «АРМАНДА» – это не просто про мечту, это – про знания, цели, действие, движение, энергию, труд и результат!
Приглашаем вас принять участие в форуме с целью инвестирования в свое образование!
Своей целью Форум ставит создание пространства для здоровых дискуссий на наиболее актуальные для казахстанского общества темы: образование, сохранение семейных ценностей, духовное и социальное развитие молодежи.
В форуме, который пройдет в Актау, примут участие известные медиа-лица:
- заслуженный деятель Казахстана, бизнесмен, кандидат психологических наук, медиа-менеджер, телеведущий и общественный деятель Арман Давлетяров;
- известный акын-импровизатор, телеведущий, автор книги «Сөз менеджменті» – Жандарбек Бұлғақов;
- известный борец вольного стиля Казахстана, серебряный призер XXVII летних Олимпийских игр 2000 года, заслуженный мастер спорта РК, обладатель орденов «Парасат» и «Барыс» III степени – Ислам Байрамуков.
Образовательный бизнес-форум «АРМАНДА» – это не просто про мечту, это – про знания, цели, действие, движение, энергию, труд и результат!
Приглашаем вас принять участие в форуме с целью инвестирования в свое образование!
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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