В Мангистауской многопрофильной областной больнице заработает новое отделение

- Сегодня с руководством больницы обсудили все необходимые вопросы организации нового отделения. Были все заинтересованные лица. Я ознакомилась с правилами хранения средств в отделениях, посетила отделение реанимации, оперативный блок, отделение хирургии, кардиохирургии, были в отделении диализа. Была проверена аптека, даны рекомендации по обновлению данной отрасли. Предложен проект по улучшению персонифицированному обеспечению медицинскими изделиями и лекарственными средствами оперативного блока, - сказала профессор Национального центра нейрохирургии Айгуль Толепбергенова.

На сегодняшний день специалистами была изучена вся ситуация больницы по лекарственному обороту, и предложена новая модель управления. Уже отработаны вопросы по выбору помещения, схема размещения помещения согласована с хозяйственной службой, с вентиляционной службой, департаментом по чрезвычайным ситуациям.Разработаны правила работы нового отделения, основные цели, штатное расписание, подготовлен список необходимого оборудования. Проведена работа по информированию персонала и разъяснению служебных обязанностей. В дальнейшем планируется мониторировать работу онлайн. В случае необходимости будут приглашены требуемые специалисты.