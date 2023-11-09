Предпринимательница из Жанаозена пропагандирует национальные традиции

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Рысгуль Мусаева изучила основы предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» и получила сертификат. В ходе обучения Рысгуль разработала проект по изготовлению лоскутных одеял, в результате которого получила безвозмездный грант.Кроме того, Рысгуль совместно с фондом «Көмек» занимается благотворительностью. Она шьет одеяла и дарит их нуждающимся, а также обеспечивает работой горожан.В настоящее время изделия Рысгуль Мусаевой пользуются большим спросом в нашем регионе.