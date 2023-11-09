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Опубликовано: Сегодня, 17:57

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Предпринимательница из Жанаозена пропагандирует национальные традиции

Жительница Жанаозена Рысгуль Мусаева благодаря государственной поддержке открыла собственный швейный цех для развития традиционных ремесел. Сменив преподавательскую деятельность на швейное дело по состоянию здоровья, женщина сегодня добилась больших успехов в бизнесе, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Рысгуль Мусаева изучила основы предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» и получила сертификат. В ходе обучения Рысгуль разработала проект по изготовлению лоскутных одеял, в результате которого получила безвозмездный грант.

Кроме того, Рысгуль совместно с фондом «Көмек» занимается благотворительностью. Она шьет одеяла и дарит их нуждающимся, а также обеспечивает работой горожан.

В настоящее время изделия Рысгуль Мусаевой пользуются большим спросом в нашем регионе.




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Предпринимательница из Жанаозена пропагандирует национальные традиции


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