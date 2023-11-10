Мангистаусцам на заметку: Какие права есть у пассажиров при задержке авиарейса?

- При задержке или отмене рейса по вине перевозчика на срок свыше пяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с настоящим пунктом. Или же перевозчик возвращает пассажиру полную стоимость билета. При задержке рейса перевозчик информирует пассажира по телефону и электронной почте, указанным при приобретении билета, о причинах задержки и новом времени вылета, - проинформировали в департаменте торговли и защиты прав потребителей.

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с законодательством Казахстана, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;2) два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут, или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;3) обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:- через каждые шесть часов – в дневное время;- через каждые восемь часов – в ночное время;5) размещение в гостинице, предоставляемой авиакомпанией, при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов – в ночное время;6) доставку транспортом, предоставляемым авиакомпанией от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.Услуги, указанные выше, предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы, уточнили в ведомстве.Отмечено также, что при задержке перевозки пассажира по вине перевозчика последний уплачивает пассажиру штраф в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки, помимо возмещения убытков пассажиру, если последние имели место. Сумма взысканного пассажиром штрафа не может превышать стоимости приобретенного билета.В департаменте добавили, что выплата штрафа производится перевозчиком по заявлению пассажира через интернет-ресурс и пункты продажи билетов перевозчика.В случае нарушения прав жители Мангистау могут обратиться в департамент по адресу: г.Актау, 9 мкр., зд. 23А, каб. 215 или позвонить по номеру: 43-14-34.