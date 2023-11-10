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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 08:41

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Мангистаусцам на заметку: Какие права есть у пассажиров при задержке авиарейса?

Задержка рейса - относительно частая ситуация, с которой сталкивались практически все, кто пользуется услугами авиакомпаний. Причины могут быть разными - от плохих погодных условий до внутренних проблем авиакомпании. Какие права имеют пассажиры в данной ситуации, рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Как пояснили в ведомстве, в соответствии с законодательством Казахстана, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
2) два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут, или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
3) обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:
- через каждые шесть часов – в дневное время;
- через каждые восемь часов – в ночное время;
5) размещение в гостинице, предоставляемой авиакомпанией, при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов – в ночное время;
6) доставку транспортом, предоставляемым авиакомпанией от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

- При задержке или отмене рейса по вине перевозчика на срок свыше пяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с настоящим пунктом. Или же перевозчик возвращает пассажиру полную стоимость билета. При задержке рейса перевозчик информирует пассажира по телефону и электронной почте, указанным при приобретении билета, о причинах задержки и новом времени вылета, - проинформировали в департаменте торговли и защиты прав потребителей.


Услуги, указанные выше, предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы, уточнили в ведомстве.

Отмечено также, что при задержке перевозки пассажира по вине перевозчика последний уплачивает пассажиру штраф в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки, помимо возмещения убытков пассажиру, если последние имели место. Сумма взысканного пассажиром штрафа не может превышать стоимости приобретенного билета.

В департаменте добавили, что выплата штрафа производится перевозчиком по заявлению пассажира через интернет-ресурс и пункты продажи билетов перевозчика.

В случае нарушения прав жители Мангистау могут обратиться в департамент по адресу: г.Актау, 9 мкр., зд. 23А, каб. 215 или позвонить по номеру: 43-14-34.

Мангистаусцам на заметку: Какие права есть у пассажиров при задержке авиарейса?



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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