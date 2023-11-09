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Опубликовано: Сегодня, 17:57

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Мангистауская и Астраханская области подписали План мероприятий по экономическому сотрудничеству

Первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали План мероприятий по развитию сотрудничества между этими регионами во время XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Сельское хозяйство – основа сильной экономики», стартовавшего в Костанае 9 ноября, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
В форуме в режиме видеоконференцсвязи принимали участие президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

На межрегиональной площадке собрались представители бизнеса, отраслевых госорганов, ведомств, научных кругов, руководители регионов двух стран.

В рамках форума состоялось пленарное заседание с участием заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя Правительства России Алексея Оверчука. Были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества приграничных регионов в сфере сельского хозяйства, в том числе развитие сельхозмашиностроения, транспортной инфраструктуры в АПК, техническое сопровождение проектов сельского хозяйства.

Помимо делового совета организовано проведение трех панельных сессий: "Обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях", "Цифровые технологии в АПК", "Молодежь и сельское хозяйство: новые тренды в образовании".

В данном форуме приняла участие делегация Мангистауской области во главе с первым заместителем акима области Жумабаем Карагаевым, в которую вошли руководители отраслевых государственных органов и предприниматели региона.

Жумабай Карагаев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали План мероприятий по развитию сотрудничества между Мангистауской и Астраханской областями на 2024-2026 годы, который предусматривает реализацию совместных мер по семи направлениям сотрудничества. Это сфера торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержка предпринимательства и туризма, сфера промышленности, транспорта и стройиндустрии. Помимо этого, план включает в себя сферу сельского хозяйства и рыбной промышленности, здравоохранения, культуры, науки. Есть и такие направления, как образование и молодежная политика, а также сфера физической культуры и спорта.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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