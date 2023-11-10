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Опубликовано: Сегодня, 08:41

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Слепая массажистка из Актау Наталья Петренко: «Буду рада помочь людям!»

Реабилитационный массажист Наталья Петренко - инвалид первой группы. Незрячая женщина уже оказала помощь более 100 людям, способствуя улучшению их здоровья. Сегодня она работает массажистом в салоне красоты, профессионально помогая клиентам, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото центра общественных коммуникаций
59-летняя Наталья Петренко в юности потеряла зрение. Несмотря на трудности, она освоила профессию массажиста и уже сегодня помогает людям улучшить здоровье. Наталья заняла ІІ место в региональном чемпионате «Worldskills – Aktau 2023» по направлению «Abilimpeх». Она прошла специальный курс и освоила профессию массажиста. По ее словам, учиться никогда не поздно. Сегодня Наталья также в библиотеке проводит частные уроки компьютерной грамотности для людей с ограниченными возможностями по зрению.

Слепая массажистка из Актау Наталья Петренко: «Буду рада помочь людям!»

- После того как я потеряла зрение, я испытывала страх, что больше не смогу работать. Некоторое время я пребывала в стрессе. Но потом я решила взять себя в руки и посвятить свою жизнь помощи другим людям. Сейчас я работаю массажистом, помогая людям улучшить свое здоровье. Мне приносит радость, когда я могу помочь кому-то. В эпоху развития информационных технологий я посетила Алматинскую область и прошла компьютерные курсы, чтобы создать условия для того, чтобы слепые люди могли стать современными специалистами. Сейчас я обучаю слепых людей компьютерной грамотности на индивидуальных занятиях, - поделилась Наталья Петренко.


Наталья Петренко работает в салоне красоты «Апельсин» в Актау, где трудятся люди с ограниченными возможностями. По словам директора салона Куралай Байгалиевой, у Натальи огромная мотивация к работе.

- Изначально я провела краткосрочный курс обучения в области красоты. Затем открыла салон красоты и приняла на работу моих учеников, успешно завершивших этот курс. Наталья Петренко - одна из лучших учениц. У нее была огромная мотивация работать. Сейчас она вкладывает всю свою душу в создание благоприятных условий для каждого клиента. Считаю необходимым показать населению, что люди с ограниченными возможностями могут оказывать такие же качественные услуги, как и другие граждане, - сказала Куралай Байгалиева.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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