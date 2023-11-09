Аким города Актау встретился с жителями 33 микрорайона

- Подвал нашего жилого дома затоплен водой. Трубы в подвале также изношены. Бывший КСК не выполнял никакой работы. Мы просим принять меры, требуем, чтобы КСК либо провел ремонт трубопровода в подвале, либо же вернул оплаченные жильцами деньги, - сказал житель 33 микрорайона.

- Жилье – это личное имущество граждан. В соответствии с законом «О жилищных отношениях» кооператив собственников квартир обязан предоставлять жильцам качественные услуги. Чтобы получить качественные услуги, жители должны своевременно оплачивать счета. Для тех, кто не в состоянии оплатить из-за трудностей, государство предоставляет жилищную помощь. Средства, собранные с жителей через бывший КСК, могут быть взысканы через суд, - сказал аким города Улугбек Тналиев.

- У нас проблемы с общественным порядком. Рядом с нашим домом ходят люди, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Мы боимся позволить нашим детям выходить гулять на улицу. Непрерывно кто-то разбивает окна в подвале. Мы просим обратить внимание на этот вопрос, - поделился житель.

- Безопасность жителей стоит на первом месте. В этом микрорайоне необходимо предусмотреть открытие пункта полиции поблизости к жилому дому. Я поручаю городскому управлению полиции рассмотреть этот вопрос, - сказал аким города.

Жители выразили свои жалобы относительно работы предыдущего кооператива собственников квартир, высказали беспокойство о безопасности рядом с домами, а также недовольство качеством детской игровой площадки.Аким города разъяснил жителям, что для получения качественных услуг необходимо своевременно оплачивать услуги. Он также отметил, что государство предоставляет жилищную помощь тем жителям, которые не могут себе позволить оплату.Жители также озвучили вопрос безопасности. По их словам, кто-то систематически разбивает окна в подвале. По этой причине они выразили просьбу установить рядом с жилым домом пункт полиции.Аким города отметил, что необходимо рассмотреть вопрос об открытии пункта полиции.Кроме того, жители выразили недовольство качеством детской игровой площадки. Аким города отметил, что будут проведены ремонтные работы на детской игровой площадке.