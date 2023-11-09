Аким города Актау ознакомился с ходом ремонтных работ и функционированием тепловой сети в учебных заведениях города

- Молодежь - будущее страны. Необходимо обеспечить им благоприятные условия для получения качественного образования. Эту задачу лучше всего решать совместно. При проведении ремонта обязательно уделяйте внимание качеству используемых материалов, - сказал аким города Улугбек Тналиев.

Ремонтные работы проводятся в блоке «А» в «Білім-инновация лицейі». Ответственный за ремонт учреждения представитель заявил, что работы будут завершены к концу ноября. Аким города подчеркнул важность обеспечения высокого качества работ.Аким города также посетил школу №30 в 31А микрорайоне, чтобы проверить функционирование системы тепловой сети. В прошлом году возникла проблема с отоплением в этой школе. В этом году в микрорайоне 31А были заменены изношенные трубы, что позволило урегулировать вопрос с отоплением как в данном микрорайоне, так и в школе №30.