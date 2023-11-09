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Опубликовано: Сегодня, 19:42

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Аким города Актау ознакомился с ходом ремонтных работ и функционированием тепловой сети в учебных заведениях города

Аким города Актау Улугбек Тналиев ознакомился с ходом ремонтных работ в учебном заведении «Білім-инновация лицейі» и проверил функционирование системы тепловой сети школы №30, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото центра общественных коммуникаций
Ремонтные работы проводятся в блоке «А» в «Білім-инновация лицейі». Ответственный за ремонт учреждения представитель заявил, что работы будут завершены к концу ноября. Аким города подчеркнул важность обеспечения высокого качества работ.

Аким города Актау ознакомился с ходом ремонтных работ и функционированием тепловой сети в учебных заведениях города


- Молодежь - будущее страны. Необходимо обеспечить им благоприятные условия для получения качественного образования. Эту задачу лучше всего решать совместно. При проведении ремонта обязательно уделяйте внимание качеству используемых материалов, - сказал аким города Улугбек Тналиев.


Аким города также посетил школу №30 в 31А микрорайоне, чтобы проверить функционирование системы тепловой сети. В прошлом году возникла проблема с отоплением в этой школе. В этом году в микрорайоне 31А были заменены изношенные трубы, что позволило урегулировать вопрос с отоплением как в данном микрорайоне, так и в школе №30.



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