В Астане прошел литературный вечер поэтов Мангистауской области

фото центра общественных коммуникаций
На вечере известные поэты Мангистау Асылбек Жанбырбай, Алтынбек Алибаев, Тилеген Али, Жумабек Мурсал познакомили астанчан со своими литературными произведениями.
Артисты региона Рафхат и Айгуль Кубаш украсили вечер своим выступлением, а кюйши Алия Карамухан познакомила присутствующих с музыкальным наследием Мангистауского края.
Далее дни культуры Мангистауской области продолжатся в Государственном академическом русском театре драмы им.М.Горького, где пройдет постановка «Қорғансыздың күні» М. Ауэзова.
Артисты региона Рафхат и Айгуль Кубаш украсили вечер своим выступлением, а кюйши Алия Карамухан познакомила присутствующих с музыкальным наследием Мангистауского края.
Далее дни культуры Мангистауской области продолжатся в Государственном академическом русском театре драмы им.М.Горького, где пройдет постановка «Қорғансыздың күні» М. Ауэзова.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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