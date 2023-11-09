В Астане прошел литературный вечер поэтов Мангистауской области

На вечере известные поэты Мангистау Асылбек Жанбырбай, Алтынбек Алибаев, Тилеген Али, Жумабек Мурсал познакомили астанчан со своими литературными произведениями.Артисты региона Рафхат и Айгуль Кубаш украсили вечер своим выступлением, а кюйши Алия Карамухан познакомила присутствующих с музыкальным наследием Мангистауского края.Далее дни культуры Мангистауской области продолжатся в Государственном академическом русском театре драмы им.М.Горького, где пройдет постановка «Қорғансыздың күні» М. Ауэзова.