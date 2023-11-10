Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 10 Ноября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.05 KZT
  • €1 = 500.67 KZT
  • 1 RUB = 5.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 08:44

Просмотров: 369

В Мангистауском филиале АО «Казпочта» будут запущены дополнительные государственные и социальные услуги

В Мангистау с сентября 8 сельских отделений связи областного филиала участвуют в пилотном проекте ЦОНа по оказанию государственных услуг в сельской местности. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила директор Мангистауского областного филиала АО «Казпочта» Дарига Утебалиева.

фото центра общественных коммуникаций
По словам спикера, с 2024 года в Мангистауском областном филиале АО «Казпочта» будут запущены государственные и социальные услуги еще в 20 отделениях почтовой связи в сельской местности. В их число входят села Таучик, Акшукур, Сайын Шапагатов, Кызан , Акшымрау, Жынгылды, Боранкул, Акжигит. Наряду с банками второго уровня Мангистауский филиал АО «Казпочта» предоставляет в своих отделениях весь спектр финансовых услуг. В частности, осуществляет прием платежей и денежных переводов.

- Почтовые отделения с 2021 года совместно с акиматом города Актау и ТОО «ВПС-Казахстан» осуществляют деятельность по выпуску социальных карт для получения пенсий и пособий. Эти карты можно использовать для проезда в маршрутных автобусах Актау. На сегодняшний день в городе действует около 10 000 социальных карт. В области функционируют 11 пунктов обмена валют. Клиенты могут купить или обменять валюту в областных почтовых отделениях в любое время. Внедрена трансфер-агентская и брокерская деятельность. В этом контексте АО «Казпочта» ведет работу по оформлению партнерских отношений со многими маркетплейсами. В третьем почтовом отделении Актау открыт пункт выдачи посылок по маркетплейсу «Ozon». В ближайшее время планируется открыть еще 3 точки в областном центре и в районных центрах области, - сказала Дарига Утебалиева.


Кроме того, как отметила директор филиала, одним из ярких нововведений для почты Мангистау является подготовка профильных специалистов в регионе в 2022 году. С колледжем им.Есенова заключен договор по подготовке операторов почтовой связи. В отделениях связи в Мангистауской области молодые выпускники трудоустраиваются в качестве готовых специалистов.

При возникновении каких-либо вопросов со стороны населения по вопросам почтовой службы можно обратиться по номеру: 1499.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика