В Мангистауском филиале АО «Казпочта» будут запущены дополнительные государственные и социальные услуги

- Почтовые отделения с 2021 года совместно с акиматом города Актау и ТОО «ВПС-Казахстан» осуществляют деятельность по выпуску социальных карт для получения пенсий и пособий. Эти карты можно использовать для проезда в маршрутных автобусах Актау. На сегодняшний день в городе действует около 10 000 социальных карт. В области функционируют 11 пунктов обмена валют. Клиенты могут купить или обменять валюту в областных почтовых отделениях в любое время. Внедрена трансфер-агентская и брокерская деятельность. В этом контексте АО «Казпочта» ведет работу по оформлению партнерских отношений со многими маркетплейсами. В третьем почтовом отделении Актау открыт пункт выдачи посылок по маркетплейсу «Ozon». В ближайшее время планируется открыть еще 3 точки в областном центре и в районных центрах области, - сказала Дарига Утебалиева.

По словам спикера, с 2024 года в Мангистауском областном филиале АО «Казпочта» будут запущены государственные и социальные услуги еще в 20 отделениях почтовой связи в сельской местности. В их число входят села Таучик, Акшукур, Сайын Шапагатов, Кызан , Акшымрау, Жынгылды, Боранкул, Акжигит. Наряду с банками второго уровня Мангистауский филиал АО «Казпочта» предоставляет в своих отделениях весь спектр финансовых услуг. В частности, осуществляет прием платежей и денежных переводов.Кроме того, как отметила директор филиала, одним из ярких нововведений для почты Мангистау является подготовка профильных специалистов в регионе в 2022 году. С колледжем им.Есенова заключен договор по подготовке операторов почтовой связи. В отделениях связи в Мангистауской области молодые выпускники трудоустраиваются в качестве готовых специалистов.При возникновении каких-либо вопросов со стороны населения по вопросам почтовой службы можно обратиться по номеру: 1499.