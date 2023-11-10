В Мангистау заключили меморандум о партнерстве с Медицинским центром Управления делами Президента РК

- В рамках деятельности Медицинского центра мы осуществляем различные проекты в образовательной сфере, научных исследованиях, проведении санитарно-эпидемиологических анализов, а также внедрении инновационных подходов в здравоохранении. Наш визит сегодня - лишь начало. Совместно с акиматом мы разработаем долгосрочную стратегию, по которой в течение нескольких лет будем воплощать планы по развитию здравоохранения в регионе, - поделился своими планами Алексей Цой.

- Выражаю глубокую признательность всем врачам и руководителю Медицинского центра Управления делами Президента РК Алексею Цою за их посещение Мангистауской области и предоставление консультативно-диагностической помощи, проведение сложных операций и неоценимую поддержку нашему населению. Забота о здоровье нации - стратегически важный аспект национального развития. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем последнем Послании особо подчеркнул важность повышения эффективности системы здравоохранения, и мы с гордостью отмечаем значительные успехи Мангистауской области в обеспечении доступности и качества медицинских услуг. На данный момент в регионе действует 16 стационарных и 61 государственных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций. Мы отмечаем положительную динамику в снижении распространения социально значимых заболеваний. Кроме того, в этом году материально-техническая база лечебных учреждений значительно усовершенствована и достигла 92 процентов, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Соглашение открывает путь для обмена опытом в области обучения медицинского персонала региона современным методам диагностики, лечения и реабилитации, а также стимулирует внедрение новых медицинских технологий.Глава Медицинского центра Управления делами Президента РК подчеркнул, что такие выезды играют ключевую роль в повышении квалификации специалистов областных центров. Это необходимо для того, чтобы обеспечить каждого гражданина Казахстана доступной и высококачественной медицинской помощью.В свою очередь, Нурлан Ногаев выразил убеждение, что подписание Меморандума станет важным этапом в обеспечении доступности высококачественных медицинских услуг для жителей области.Он также подчеркнул, что в рамках выполнения указаний президента РК относительно проблемы нехватки кадров во время его командировки в Мангистаускую область был проведен ряд мероприятий. Для решения вопросов недостатка специалистов в 2023 году выделено 198 грантов от акима области, 33 гранта для резидентов, 68 бакалавров и 97 для интернатуры.Кроме того, для предоставления единовременной социальной помощи молодым специалистам маслихат области принял решение выделить 70 миллионов тенге из местного бюджета. Планируется также предоставление единовременной социальной помощи врачам, которые выберут работу в сельских районах, в размере 1,5 млн тенге.Напомним, с 6 по 10 ноября в Мангистауской областной многопрофильной больнице 28 ведущих специалистов, включая нейрохирургов, урологов, травматологов и других, в рамках дней Медицинского центра УДП РК предоставляют практическую и консультативно-методическую помощь. За четыре дня врачи проконсультировали более 60 жителей и успешно провели более десяти сложных операций. Они также провели практические занятия, мастер-классы, презентации и лекции для более чем 200 участников медицинских учреждений.