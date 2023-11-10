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Опубликовано: Сегодня, 11:10

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Через трудности - к мечте: глухонемая 17-летняя Карина Пахомова из Актау работает мастером салона красоты

Карина Пахомова из Актау - инвалид второй группы. В настоящее время девушка работает в салоне красоты. На сегодняшний день Карина сделала маникюр около 150 жительницам Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото центра общественных коммуникаций
Карине Пахомовой 17 лет. Потеряв слух и речь в возрасте двух лет, она преодолела все трудности и сегодня является мастером маникюра. Девушка прошла мастер-класс по маникюру по государственной программе «Еңбек». Преданность делу и аккуратность в работе - ключевые качества, которые помогут Карине достичь больших высот в своей профессиональной карьере. У нее большие планы стать квалифицированным специалистом и открыть свой собственный салон красоты.

Через трудности - к мечте: глухонемая 17-летняя Карина Пахомова из Актау работает мастером салона красоты


- Я начала красить ногти, когда мне было шесть лет. Первым клиентом была мама. Свою работу я делаю с любовью. Даже если я не слышу голоса своих клиентов, я вижу на их лицах искреннюю благодарность. Это дает мне большую поддержку. В будущем я хочу открыть собственный салон красоты. Выражаю свою благодарность маме, которая мне помогает, и коллективу салона красоты, - сказала Карина Пахомова.


Сегодня у Карины много клиентов. В построении отношений с клиентами Карине помогает мама Алена Пахомова.

- Потеря слуха и способность разговаривать моей дочери вызвала у меня беспокойство относительно ее будущего. Людям с ограниченными возможностями особенно сложно найти свое место в обществе. Тем не менее, государство предоставляет необходимую поддержку гражданам с ограниченными возможностями. Моя дочь прошла бесплатные курсы в рамках государственной программы «Еңбек». Мы благодарны Куралай Байгалиевой за трудоустройство не только моей дочери, но и других людей с ограниченными возможностями, - говорит мама Алена Пахомова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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