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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 19:20

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Предприниматель из Жанаозена: Свой бизнес лучше нефтянки

Житель Жанаозена Бекзат Тогызбаев получил поддержку от государства и решил заняться изготовлением пластиковых окон. Начинающий предприниматель сумел наладить выпуск продукции и сегодня он изготавливает до 150 окон в месяц, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Бекзат Тогызбаев является выпускником Казахского национального технического университета имени Каныша Сатпаева в г.Алматы. Окончив учебу и вернувшись в родной Жанаозен, он планировал устроиться в нефтяную компанию. Однако жанаозенец счел целесообразным попробовать свои силы в сфере предпринимательства и не прогадал.

Молодой человек прежде чем реализоваться в бизнесе, изучил все возможности, которые дает государство. По итогам анализа Бекзат счел для себя наилучшим воспользоваться государственным безвозмездным грантом на реализацию новых бизнес-идей. Получив 1 млн 275 тысяч тенге, он взялся создавать собственное дело.

Теперь предприниматель предлагает услуги по установке пластиковых окон всему Жанаозену и пригороду.

- Не скрою, меня, как и многих других, привлекала идея посвятить свою профессиональную жизнь нефтегазовой отрасли, которая считается самой перспективной в Казахстане среди большого числа молодежи. Но уйдя в бизнес, я понял, что свой бизнес куда лучше, чем работать на нефтянке. Ежемесячно в среднем зарабатываю от 700 тысяч до 1 000 000 тенге. У меня нет привязки к рабочему месту, здоровье отличное. Понял, что самое главное — это знать о возможностях, которые предлагает государство. Я говорю о грантах, субсидиях, выгодном кредитовании. Шансы есть, ими нужно пользоваться, - заключил Бекзат Тогызбаев.





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Предприниматель из Жанаозена: Свой бизнес лучше нефтянки


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