Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 10 Ноября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.9 KZT
  • €1 = 499.48 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 19:17

Просмотров: 0

В Актау пройдет отбор на конкурс «Жігіт сұлтаны» среди рабочей молодежи

В Мангистауской области в поддержку инициатив и развития творчества молодых специалистов пройдет конкурс «Жігіт сұлтаны» среди лиц в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает Центр общественной коммуникации со ссылкой на пресс-службу молодежного центра.

фото центра общественных коммуникаций
Конкурс направлен на повышение общественной активности рабочей молодежи региона.

По словам организаторов, участниками конкурса могут стать только молодые рабочие специалисты Мангистауской области. При этом важно, чтобы в соответствии с требованиями рост участника был выше 1,75 см, а вес - в пределах 65-90 кг.

- Заявки участников принимаются до 13 ноября на электронную почту manqystau_resurs@mail.ru. Конкурс проводится путем отбора, поэтому от каждого учреждения могут участвовать только два сотрудника. Конкурс состоится 17 ноября в 14.00 в молодежном ресурсном центре. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8 (7292) 60-33-12 (приемная), - сообщили в пресс-службе Центра.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика