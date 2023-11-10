В Актау пройдет отбор на конкурс «Жігіт сұлтаны» среди рабочей молодежи

- Заявки участников принимаются до 13 ноября на электронную почту manqystau_resurs@mail.ru. Конкурс проводится путем отбора, поэтому от каждого учреждения могут участвовать только два сотрудника. Конкурс состоится 17 ноября в 14.00 в молодежном ресурсном центре. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8 (7292) 60-33-12 (приемная), - сообщили в пресс-службе Центра.

Конкурс направлен на повышение общественной активности рабочей молодежи региона.По словам организаторов, участниками конкурса могут стать только молодые рабочие специалисты Мангистауской области. При этом важно, чтобы в соответствии с требованиями рост участника был выше 1,75 см, а вес - в пределах 65-90 кг.