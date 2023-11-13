Аким Актау Улугбек Тналиев: «В приоритете вопросы озеленения и благоустройства города»

- В приоритете – вопрос озеленения и благоустройства города. Есть казахская поговорка: «Атаңнан мал қалғанша, тал қалсын». Каждый житель, участвуя в таких добрых инициативах, открывает путь к тому, чтобы Актау стал зеленым городом, - сказал аким города Улугбек Тналиев.



- Благоустройство города - наше общее дело. Всего посажено 130 саженцев ясеня и 130 можжевельника вдоль разделительной полосы на автодороге в 18 микрорайоне и вдоль ЖК «Green Plaza». Мы установили автоматическую систему капельного орошения, добавив плодородную почву для правильного роста растений. Это, в свою очередь, позволит экономить воду, - сказал учредитель Фонда «Ақтау менің қалам» Данияр Сандыбаев.

В настоящее время Фонд посадил зеленые насаждения вдоль разделительной полосы на автодороге в 18 микрорайоне и вдоль ЖК «Green Plaza». По словам представителей Фонда, перед посадкой саженцев проведена работа по подведению автополива (капельного орошения). Свою лепту в эту добрую инициативу внес и аким города Улугбек Тналиев. Глава города Улугбек Тналиев подчеркнул важность участия жителей в процессе озеленения.Фонд «Ақтау менің қалам» был открыт год назад. Активисты Фонда уже провели работы по благоустройству нескольких микрорайонов города, включая строительство одной спортивной и двух детских игровых площадок в 26 микрорайоне. А также Фонд проводил работы по освещению ЖК «Тамшалы» в 14 микрорайоне.