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Опубликовано: Сегодня, 17:13

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В селе Бостан будет обновлен 27-километровый водопровод

Глава Каракиянского района Сымбат Торетаев ознакомился с работой вновь прокладываемого водопровода в селе Бостан, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Аким поручил позаботиться о том, чтобы жители не остались без питьевой воды при прокладке водопровода, организовать работу качественно и на должном уровне.

В целях предупреждения инцидентов, вызванных осадками, было поручено увеличить высоту заграждения за пределами села.

Затем встреча продолжилась в селе Куланды. Здесь аким посетил Дом культуры, где поручил устранить недостатки в течение определенного времени.

Затем, в 2-3 километрах от села, он посетил летную площадку, где в целях обеспечения безопасности жителей необходимо ускорить организацию ограждающих работ, спонсируемых прилегающими производственными учреждениями.

В завершение визита аким посетил отделение ГКП «Тұрмыс-Сервис», где проинформировал о росте финансовых поступлений в результате системной работы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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