В селе Бостан будет обновлен 27-километровый водопровод

Аким поручил позаботиться о том, чтобы жители не остались без питьевой воды при прокладке водопровода, организовать работу качественно и на должном уровне.



В целях предупреждения инцидентов, вызванных осадками, было поручено увеличить высоту заграждения за пределами села.



Затем встреча продолжилась в селе Куланды. Здесь аким посетил Дом культуры, где поручил устранить недостатки в течение определенного времени.



Затем, в 2-3 километрах от села, он посетил летную площадку, где в целях обеспечения безопасности жителей необходимо ускорить организацию ограждающих работ, спонсируемых прилегающими производственными учреждениями.



В завершение визита аким посетил отделение ГКП «Тұрмыс-Сервис», где проинформировал о росте финансовых поступлений в результате системной работы.