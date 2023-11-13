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Опубликовано: Сегодня, 18:59

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Представители Актауского городского Совета матерей встретились со студентами

В Актау 13 ноября представители городского Совета матерей встретились со студентами Мангистауского колледжа туризма. В рамках этого мероприятия представители Совета рассказали о формировании патриотического воспитания и значении семейных ценностей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На встрече наряду с представителями Совета матерей присутствовали преподаватели и около 50 студентов 1 курса. В ходе мероприятия были активно обсуждены особенности семейного воспитания, освещены вопросы привития молодежи к семейным и национальным ценностям. Спикеры уделили внимание ключевым аспектам формирования патриотического воспитания, подчеркнув его важность.

- Основной целью данного мероприятия является формирование у подрастающего поколения национальных ценностей и воспитание патриотизма. Родина начинается с семьи. Крайне важно обеспечивать формирование у молодежи патриотического воспитания. Если ребенок будет усваивать национальные ценности в своей семье на должном уровне, то и в будущем он вырастет гражданином, который внесет свой вклад в развитие страны, - сказала представитель Совета матерей Рысгуль Игиликова.


Кроме того, в рамках проведенного мероприятия был показан видеоролик, посвященный взаимодействию студентов с общественностью. Участники мероприятия задали спикерам ряд актуальных вопросов, на которые были предоставлены исчерпывающие и информативные ответы. Преподаватели также подчеркнули, что в колледже регулярно проводятся мероприятия воспитательного характера, способствующие развитию и воспитанию студентов.

- Для нас основной задачей является успешный выпуск наших студентов в качестве высококвалифицированных специалистов. Тем не менее, мы также понимаем важность формирования у молодежи духовных ценностей. С сентября текущего года в стенах колледжа было проведено около 10 мероприятий в данном направлении, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе Мангистауского колледжа туризма Виктория Пироженко.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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