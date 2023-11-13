Чемпионат Казахстана по қазақ күресі соберёт 500 борцов в Актау

Организаторами соревнований стали Министерство туризма и спорта РК, Ассоциация «Qazaq Kuresi» и управление физической культуры и спорта Мангистауской области.



Отмечено, что мужчины будут состязаться в восьми весовых категориях, начиная от 55 до +100 килограммов, а женщины от 48 до +77 кг.



Подчеркнуто также, что среди участников есть те, кто сегодня в составе национальной сборной успешно выступает на республиканских и международных турнирах, защищая спортивную честь страны. Это Жумажан Кожамбеков, Бекжан Толепов, Марат Нигматуллаев, Зарина Сарипова и другие выдающиеся спортсмены. Поэтому поединки в «Халық Арена», как отмечают организаторы, обещают быть жаркими.



По итогам соревнований будет сформирована национальная сборная сезона 2024-2025 годов.



13 ноября участники чемпионата прибыли в Актау и уже проходят процедуру взвешивания и жеребьевки.



Состязания начнутся с 10 утра 14 ноября. В 12:00 пройдёт торжественное открытие чемпионата , после чего борцы продолжат поединки. В этот день на ковёр выйдут мужчины в весовых категориях 90, 100 и +100 кг. А женщины будут соревноваться в весовых категориях 70, 77 и +77 кг.



Соревнования также будут проходить 15 и 16 ноября. Между ними организуют церемонии награждения. Сильнейших определят 16 ноября, и в этот же день состоится их награждение. А в пятницу, 17 ноября, участники вернутся домой.