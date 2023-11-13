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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 19:01

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В Актау временно прекращена подача питьевой воды в связи с проведением ремонтных работ на магистральном водопроводе

О ситуации с ремонтными работами и подачей питьевой воды сообщил заместитель руководителя КЖСА Актау Ислям Усенов.

Иллюстративное фото: pixabay.com
С 8:00 до 20:00 часов сегодня, 13 ноября, отключения затронули с 16-го по 20-й микрорайоны, а также дома по адресам 27 мкр, 39,40,41,44,45,53,54, и от 30-го по 35-й микрорайоны, Толкын-1,2, Шығыс - 1,2,3 и Самал-2, сообщает Центр общественных коммуникаций.

В городе будут функционировать 7 повысительных насосных станций, при этом 4 из них уже подключены к коммуникациям, идет работа по подключению оставшихся 3 станций.

- В связи с большим количеством жалоб на низкое давление питьевой воды, по городу установлено 7 повысительных насосных станций. Ранее к инженерным сетям были подключены 4 насосных станции в 6,7,24 и 11 микрорайонах. Сегодня после подключения оставшихся 3 насосных станций все 7 станций будут введены в эксплуатацию, - сказал Ислям Усенов.



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