В Актау временно прекращена подача питьевой воды в связи с проведением ремонтных работ на магистральном водопроводе

- В связи с большим количеством жалоб на низкое давление питьевой воды, по городу установлено 7 повысительных насосных станций. Ранее к инженерным сетям были подключены 4 насосных станции в 6,7,24 и 11 микрорайонах. Сегодня после подключения оставшихся 3 насосных станций все 7 станций будут введены в эксплуатацию, - сказал Ислям Усенов.

С 8:00 до 20:00 часов сегодня, 13 ноября, отключения затронули с 16-го по 20-й микрорайоны, а также дома по адресам 27 мкр, 39,40,41,44,45,53,54, и от 30-го по 35-й микрорайоны, Толкын-1,2, Шығыс - 1,2,3 и Самал-2, сообщает Центр общественных коммуникаций.В городе будут функционировать 7 повысительных насосных станций, при этом 4 из них уже подключены к коммуникациям, идет работа по подключению оставшихся 3 станций.