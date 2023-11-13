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Опубликовано: Вчера, 20:08

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В Мангистау проходит Неделя безопасности дорожного движения

Масштабная Неделя безопасности дорожного движения, стартовавшая на территории страны, пройдет и в Мангистауском регионе. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Тлекберген Селбаев, подполковник полиции, заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, кампания пройдет с 13 по 19 ноября с участием представителей СМИ, государственных органов и институтов гражданского общества.

В соответствии с планом Генеральной Ассамблеи ООН от 25 октября 2005 года, третье воскресенье ноября было утверждено как Всемирный день памяти жертв ДТП.

- С начала текущего года количество дорожно-транспортных происшествий в регионе увеличилось на 14,7% - с 339 до 389 фактов. Рост числа людей, получивших травмы, составил 3,8% (с 422 до 438), число погибших – на 14,3% (с 84 до 96). При этом количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов увеличилось на 24,1% (со 145 до 180). Соответственно, количество пешеходов, получивших травмы, увеличилось на 28,1% (со 135 до 173) и 14,3% (с 14 до 16), - прокомментировал Тлекберген Селбаев.


Во время акции основное внимание будет уделено профилактике и предотвращению детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях.

По вопросам, возникшим в ходе кампании, жители могут обращаться по номеру: 47-47-15



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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