В Мангистау проходит Неделя безопасности дорожного движения

- С начала текущего года количество дорожно-транспортных происшествий в регионе увеличилось на 14,7% - с 339 до 389 фактов. Рост числа людей, получивших травмы, составил 3,8% (с 422 до 438), число погибших – на 14,3% (с 84 до 96). При этом количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов увеличилось на 24,1% (со 145 до 180). Соответственно, количество пешеходов, получивших травмы, увеличилось на 28,1% (со 135 до 173) и 14,3% (с 14 до 16), - прокомментировал Тлекберген Селбаев.

По словам спикера, кампания пройдет с 13 по 19 ноября с участием представителей СМИ, государственных органов и институтов гражданского общества.В соответствии с планом Генеральной Ассамблеи ООН от 25 октября 2005 года, третье воскресенье ноября было утверждено как Всемирный день памяти жертв ДТП.Во время акции основное внимание будет уделено профилактике и предотвращению детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях.