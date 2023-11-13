Двукратные чемпионы по дзюдо из Мангистау завоевали "золото" на соревнованиях в Астане

- Аскар Наркулов ранее был спортсменом третьего номера в национальной сборной. Сегодня он стал чемпионом, опередив Жетысуского дзюдоиста Дархана Койбагарова. А Мейрлан Максим всегда был борцом номер один среди молодежи. В результате встречи сильнейших из разных регионов страны будет сформирована национальная сборная на новый сезон, - сказал старший тренер взрослой сборной по дзюдо Мангистауской области Пернехан Тулепов.

Аскар Наркулов в весовой категории 73 кг и Мейрлан Максим, который выступал в весовой категории 81 кг, выиграли золотые медали на первенстве РК по дзюдо.Напомним, 23-летний Аскар Наркулов ранее стал обладателем бронзовой медали на турнире Grand Slam в Астане. А результат 20-летнего Мейрлана Максима, который недавно перешел во взрослую категорию, высоко оценил его тренер.В первенстве республики принимают участие около 450 дзюдоистов со всей страны. Состязания, начавшиеся 12 ноября, будут завершены 15 ноября.Завтра, 14 ноября, женщины поборются в весовых категориях -78, + 78 кг, мужчины - в весе 90, -100, + 100 кг. В последний день соревнований пройдет командное соревнование между регионами.