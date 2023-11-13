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Опубликовано: Сегодня, 19:43

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Двукратные чемпионы по дзюдо из Мангистау завоевали "золото" на соревнованиях в Астане

На первенстве РК по дзюдо, которое проходит в Астане, золотые медали завоевали два спортсмена из Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областной федерации дзюдо.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Аскар Наркулов в весовой категории 73 кг и Мейрлан Максим, который выступал в весовой категории 81 кг, выиграли золотые медали на первенстве РК по дзюдо.

Напомним, 23-летний Аскар Наркулов ранее стал обладателем бронзовой медали на турнире Grand Slam в Астане. А результат 20-летнего Мейрлана Максима, который недавно перешел во взрослую категорию, высоко оценил его тренер.

- Аскар Наркулов ранее был спортсменом третьего номера в национальной сборной. Сегодня он стал чемпионом, опередив Жетысуского дзюдоиста Дархана Койбагарова. А Мейрлан Максим всегда был борцом номер один среди молодежи. В результате встречи сильнейших из разных регионов страны будет сформирована национальная сборная на новый сезон, - сказал старший тренер взрослой сборной по дзюдо Мангистауской области Пернехан Тулепов.


В первенстве республики принимают участие около 450 дзюдоистов со всей страны. Состязания, начавшиеся 12 ноября, будут завершены 15 ноября.

Завтра, 14 ноября, женщины поборются в весовых категориях -78, + 78 кг, мужчины - в весе 90, -100, + 100 кг. В последний день соревнований пройдет командное соревнование между регионами.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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