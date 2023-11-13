Двукратные чемпионы по дзюдо из Мангистау завоевали "золото" на соревнованиях в Астане

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Аскар Наркулов в весовой категории 73 кг и Мейрлан Максим, который выступал в весовой категории 81 кг, выиграли золотые медали на первенстве РК по дзюдо.
Напомним, 23-летний Аскар Наркулов ранее стал обладателем бронзовой медали на турнире Grand Slam в Астане. А результат 20-летнего Мейрлана Максима, который недавно перешел во взрослую категорию, высоко оценил его тренер.
В первенстве республики принимают участие около 450 дзюдоистов со всей страны. Состязания, начавшиеся 12 ноября, будут завершены 15 ноября.
Завтра, 14 ноября, женщины поборются в весовых категориях -78, + 78 кг, мужчины - в весе 90, -100, + 100 кг. В последний день соревнований пройдет командное соревнование между регионами.
Напомним, 23-летний Аскар Наркулов ранее стал обладателем бронзовой медали на турнире Grand Slam в Астане. А результат 20-летнего Мейрлана Максима, который недавно перешел во взрослую категорию, высоко оценил его тренер.
- Аскар Наркулов ранее был спортсменом третьего номера в национальной сборной. Сегодня он стал чемпионом, опередив Жетысуского дзюдоиста Дархана Койбагарова. А Мейрлан Максим всегда был борцом номер один среди молодежи. В результате встречи сильнейших из разных регионов страны будет сформирована национальная сборная на новый сезон, - сказал старший тренер взрослой сборной по дзюдо Мангистауской области Пернехан Тулепов.
В первенстве республики принимают участие около 450 дзюдоистов со всей страны. Состязания, начавшиеся 12 ноября, будут завершены 15 ноября.
Завтра, 14 ноября, женщины поборются в весовых категориях -78, + 78 кг, мужчины - в весе 90, -100, + 100 кг. В последний день соревнований пройдет командное соревнование между регионами.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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