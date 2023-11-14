Новые данные о репрессированных мангистаусцах нашли в архивах Узбекистана

- Были изучены документы репрессированных граждан Казахской ССР, эмигрировавших в Узбекистан в 1920-1940 годах. В архиве были найдены данные 45 мангистаусцев, подвергшихся политическим репрессиям в советское время. Вообще, исследовательские работы начались в 2022 году, основные работы проведены в Мангистауской области, городах Астана и Алматы. Исследованием охвачены также архивы Атырауской и Актюбинской областей. В архивах изучены более 2500 дел. Это в среднем около 400-450 тысяч листов. По ним сегодня ведется поэтапная экспертиза. Хочу подчеркнуть, что в проделанной работе весьма значимой была поддержка со стороны Мангистауского областного управления внутренней политики и Министерства иностранных дел Казахстана, - рассказал Нуржигит Хайруллаев.



Рабочие группы, созданные при комиссии по полной реабилитации репрессированных граждан, в настоящее время проводят обширную научно-исследовательскую работу, собирают документы от потомков репрессированных, посещают архивы не только в Казахстане, но и за рубежом. Так, в октябре этого года члены комиссии посетили Республику Узбекистан, где провели исследование в Национальном архиве.На брифинге в ЦОКе директор ГУ «Мангистауский государственный историко-культурный заповедник», краевед и историк Нурлан Кульбай сообщил, что в настоящее время уже имеются списки людей, подлежащих реабилитации. Это политические деятели, военнопленные, беженцы и другие. Всего к полной реабилитации будут представлены 5652 невинные жертвы репрессий.Нурлан Кульбай рассказывает, что в Ташкентском архиве обнаружены сведения о взаимоотношениях Хивинского ханства и мангистауских казахов во второй половине XIX века, есть данные о торговле, миграции. В архивных документах найдено и много писем с именами и печатями, отправленных представителями Мангистауского уезда в администрацию Амударьи.А эксперт Мангистауского государственного архива, краевед и историк Алкажан Едилхан добавляет, что в Ташкентском архиве действительно хранится огромное количество документов, связанных с казахами, которых коснулась тяжесть репрессий. Среди тех, кто был подвержен сталинским гонениям, были и мангистаусцы.