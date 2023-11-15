Новые автобусы в Актау будут использовать экологически чистое топливо

- Сегодня значимый день для региона, так как в область поступили 30 новых автобусов. К концу года планируется поступление еще 90 транспортных средств. В период с 2020 по 2022 годы также были обновлены автобусы ряда маршрутов, добавлено 46 новых автобусов отечественного производства. Кроме того, сегодня завершено строительство метановой газозаправочной станции. Потребление сжиженного газа в Мангистауской области имеет высокие показатели по стране. Я уверен, что использование метанового топлива позволит снизить нагрузку на сжиженный газ. Наша цель - обеспечить безопасные, комфортные и качественные услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом в Мангистауской области, сократить время ожидания автобусов и предложить рынку пассажирских перевозок новые качественные автобусы, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

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Использование газомоторных двигателей (метан) в новых автобусах содействует сокращению числа устаревших транспортных средств, что приводит к уменьшению вредных выбросов и улучшению экологической ситуации в городе и населенных пунктах региона.Также сегодня для обеспечения автобусов топливом введена в эксплуатацию первая метановая газовая станция, расположенная на территории ТОО «Каспий Авто Парк». Помимо этого, в парке функционирует диспетчерская, предоставляющая возможность отслеживать маршруты автобусов и просматривать видеозаписи внутренних наблюдений.Автобусы, адаптированные для условий города Актау, оборудованы всем необходимым: системой кондиционирования, семью камерами видеонаблюдения, аппарелью для людей с ограниченными возможностями, метановым двигателем и системой GPS.Приобретение автобусов и запуск метановой заправочной станции реализованы в рамках инвестиционного проекта «СПК «Каспий» с участием ТОО «Каспий Авто Парк», при поддержке областного и городского акиматов.Цель проекта заключается в обеспечении максимальной безопасности, удобства и качества в предоставлении пассажирских перевозок по Мангистауской области общественным транспортом, а также в обновлении рынка новыми современными автобусами.Реализация проекта предполагает создание 460 новых рабочих мест. Для достижения этой цели планируется приобрести 120 новых автобусов с метановыми двигателями до конца текущего года у отечественного производителя ТОО «QazTehna», используя лизинговое финансирование от АО «Фонд развития промышленности».Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что главная цель заключается в обеспечении безопасных, комфортных и качественных услуг по пассажирским перевозкам общественным транспортом в Мангистауской области.