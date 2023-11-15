Меморандум о продвижении товаров местных производителей подписан в Актау

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Как подчеркнул заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев, государство обязано защищать отечественных производителей, что обозначено в Послании президента РК народу Казахстана «Экономический ориентир справедливого Казахстана».
Согласованный меморандум действителен до 31 декабря 2024 года, уточнил он.
В рамках меморандума местным товаропроизводителям оказывается разносторонняя поддержка, включая размещение местных товаров на прилавках торговых объектов в физически доступных местах и максимальное предоставление торговых площадей. Это также установление ставки вознаграждения не более пяти процентов (ретробонус), оплата за поставленную продукцию не более 14 суток, невзимание платы за новый вид продукции, введенный в торговую сеть и др.
Отмечено, что это позволит увеличить производственные мощности местных товаропроизводителей и стабилизировать цены на товары.
Кроме того, в центральные государственные органы были внесены законодательные инициативы, связанные с интересами инвесторов.
В этом направлении утвержден ответственный прокурор. В здании НПП «Атамекен» открыт кабинет прокурора, создан фронт-офис и чат «Защита инвесторов» через мессенджер WhatsАpp.
В ходе совещания свое мнение высказали и предприниматели.
- Мы должны в течение следующих трех лет довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%.Это реальная задача. В целях обеспечения продовольственной безопасности региона необходимо увеличить мощности действующих производств и открыть новые источники производства продуктов питания. В этой связи по поручению главы государства и был заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве между областным акиматом, местными производителями продовольственных товаров и торговыми сетями, - пояснил Жумабай Карагаев.
Согласованный меморандум действителен до 31 декабря 2024 года, уточнил он.
В рамках меморандума местным товаропроизводителям оказывается разносторонняя поддержка, включая размещение местных товаров на прилавках торговых объектов в физически доступных местах и максимальное предоставление торговых площадей. Это также установление ставки вознаграждения не более пяти процентов (ретробонус), оплата за поставленную продукцию не более 14 суток, невзимание платы за новый вид продукции, введенный в торговую сеть и др.
Отмечено, что это позволит увеличить производственные мощности местных товаропроизводителей и стабилизировать цены на товары.
Кроме того, в центральные государственные органы были внесены законодательные инициативы, связанные с интересами инвесторов.
В этом направлении утвержден ответственный прокурор. В здании НПП «Атамекен» открыт кабинет прокурора, создан фронт-офис и чат «Защита инвесторов» через мессенджер WhatsАpp.
В ходе совещания свое мнение высказали и предприниматели.
- Со стороны государства предпринимателям делается большая скидка. Поддержка торговых сетей местной промышленности способствует росту и процветанию нашего региона. От имени всех предпринимателей выражаю благодарность, - сказал директор ТОО «Maga-Bread» Магауия Саугабаев.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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