Меморандум о продвижении товаров местных производителей подписан в Актау

- Мы должны в течение следующих трех лет довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%.Это реальная задача. В целях обеспечения продовольственной безопасности региона необходимо увеличить мощности действующих производств и открыть новые источники производства продуктов питания. В этой связи по поручению главы государства и был заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве между областным акиматом, местными производителями продовольственных товаров и торговыми сетями, - пояснил Жумабай Карагаев.

- Со стороны государства предпринимателям делается большая скидка. Поддержка торговых сетей местной промышленности способствует росту и процветанию нашего региона. От имени всех предпринимателей выражаю благодарность, - сказал директор ТОО «Maga-Bread» Магауия Саугабаев.

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Как подчеркнул заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев, государство обязано защищать отечественных производителей, что обозначено в Послании президента РК народу Казахстана «Экономический ориентир справедливого Казахстана».Согласованный меморандум действителен до 31 декабря 2024 года, уточнил он.В рамках меморандума местным товаропроизводителям оказывается разносторонняя поддержка, включая размещение местных товаров на прилавках торговых объектов в физически доступных местах и максимальное предоставление торговых площадей. Это также установление ставки вознаграждения не более пяти процентов (ретробонус), оплата за поставленную продукцию не более 14 суток, невзимание платы за новый вид продукции, введенный в торговую сеть и др.Отмечено, что это позволит увеличить производственные мощности местных товаропроизводителей и стабилизировать цены на товары.Кроме того, в центральные государственные органы были внесены законодательные инициативы, связанные с интересами инвесторов.В этом направлении утвержден ответственный прокурор. В здании НПП «Атамекен» открыт кабинет прокурора, создан фронт-офис и чат «Защита инвесторов» через мессенджер WhatsАpp.В ходе совещания свое мнение высказали и предприниматели.