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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:25

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В Актау объявлен конкурс на звание «Лучший двор»

В Актау с 15 ноября по 10 декабря пройдёт конкурс на звание «Лучший двор, лучший дворник, лучшее учреждение (территория бизнеса)», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото из архива Lada.kz
Конкурс направлен на развитие инициатив учреждений по улучшению содержания, благоустройства и озеленения территорий.

- Конкурс проходит по трем направлениям. В частности, среди дворов многоэтажных домов определяется «Лучший двор», среди учреждений (организаций, предприятий), расположенных на территории города Актау - «Лучшее учреждение». За звание «Лучший дворник» могут побороться дворники объединений собственников имущества, а также сотрудники предприятий и организаций, оказывающие услуги по содержанию общего имущества многоквартирных домов, - сказала руководитель отдела внутренней политики и развития языков города Актау Гульмира Балгожаева.


Принять участие в конкурсе, как говорят в акимате, вправе все жители города Актау и руководители учреждений (организаций, предприятий). Победители конкурса будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени и специальными призами.

Заявки для участия в конкурсе представители домов, жители, руководители учреждений (организаций, предприятий) должны отправить по электронной почте – info@ecomangystau.kz (секретарю конкурсной комиссии), до 5 декабря текущего года. Подробнее о том, как должны выглядеть заявки и об условиях конкурса можно почитать здесь.



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