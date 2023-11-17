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Опубликовано: Сегодня, 16:24

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В городе Жанаозен установлено 20 пластиковых мусорных контейнеров

В городе Жанаозен в рамках проекта «Біз таза әлемді таңдаймыз» установлено 20 мусорных контейнеров для пластиковых бутылок и бумаг, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Цель проекта - показать отношение молодых волонтеров к экологии окружающей среды и привить культуру чистоты среди населения.

- Я, как житель Жанаозена, с целью внести свой вклад в чистоту города в начале ноября приняла участие в конкурсе, организованном управлением по вопросам молодежной политики Мангистауской области и общественным объединением «Жалын PRO» при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в рамках проекта «Развитие и поддержка волонтерских инициатив», и стала победителем малого гранта. В рамках проекта мы встретились с акимом села Рахат Райымбеком Сырымовым и руководителем городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Адилетом Сами, обозначили места для размещения 20 контейнеров, - рассказала автор проекта Асыл Оразмаганбетова.

По два контейнера установлены у спорткомплекса ангарного типа в микрорайоне «Мерей» села Рахат, во дворе общеобразовательной школы №9 микрорайона «Мерей», во дворе общеобразовательной школы №15. По 3 единицы выставлены во дворе политехнического колледжа, расположенного в микрорайоне «Аксу» и на Аллее «Адайдың 60 батыры». Всего 12 мусорных баков.

А по городу установлено 8 контейнеров: в Мангистауском индустриально-техническом колледже им.О. Турмаганбетулы – 4, в торговом центре «Зиба» - 2, в зоне отдыха «Арбат» - 2.

В рамках проекта «Біз таза әлемді таңдаймыз» была создана волонтерская группа «JAŃA_LEP» в составе около 50 человек.

- Поддерживать природу в чистоте - это задача каждого из нас. Чистота окружающей среды напрямую влияет на здоровье человека. В связи с этим 14-15 ноября совместно с группой волонтеров «JAŃA_LEP» в селе Рахат мы организовали субботники и провели акцию по сортировке мусора, - рассказала Асыл Оразмаганбетова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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