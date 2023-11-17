Бесплатное обучение в сфере медиа и коммуникаций доступно на SKILLS ENBEK

Основное направление деятельности НАО «Казахстанский институт общественного развития» нацелено на методическое обеспечение реализации государственной, молодежной и семейной политики.



На сегодняшний день в рамках сотрудничества на платформе Skills Enbek уже доступен бесплатный курс «Медиа және коммуникация саласының өкілдеріне арналған кіріспе курс» для обучения и повышения квалификации представителей медиа и коммуникационной индустрии.



В рамках данного курса освещаются современные подходы в сфере взаимодействия с общественностью, разработка коммуникационной стратегии, а также рассматриваются необходимые качества, умения и навыки специалиста для успешной деятельности в данной сфере.



Платформа Skills Enbek является одним из лидеров казахстанского рынка онлайн-образования. Опубликовано 255 курсов по различным направлениям, из которых 195 бесплатные для прохождения. Всего на платформе зарегистрировались более 346 тыс. человек, 288 тыс. казахстанцев успешно завершили обучение и получили сертификаты, из которых более 137 тыс. – в этом году.