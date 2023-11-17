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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:13

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Бесплатное обучение в сфере медиа и коммуникаций доступно на SKILLS ENBEK

АО «Центр развития трудовых ресурсов» заключило меморандум о сотрудничестве в области развития онлайн-образования с НАО «Казахстанский институт общественного развития». Совместная работа позволит разнообразить перечень курсов для подготовки нового поколения специалистов в сфере медиа и коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Основное направление деятельности НАО «Казахстанский институт общественного развития» нацелено на методическое обеспечение реализации государственной, молодежной и семейной политики.

На сегодняшний день в рамках сотрудничества на платформе Skills Enbek уже доступен бесплатный курс «Медиа және коммуникация саласының өкілдеріне арналған кіріспе курс» для обучения и повышения квалификации представителей медиа и коммуникационной индустрии.

В рамках данного курса освещаются современные подходы в сфере взаимодействия с общественностью, разработка коммуникационной стратегии, а также рассматриваются необходимые качества, умения и навыки специалиста для успешной деятельности в данной сфере.

Платформа Skills Enbek является одним из лидеров казахстанского рынка онлайн-образования. Опубликовано 255 курсов по различным направлениям, из которых 195 бесплатные для прохождения. Всего на платформе зарегистрировались более 346 тыс. человек, 288 тыс. казахстанцев успешно завершили обучение и получили сертификаты, из которых более 137 тыс. – в этом году.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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