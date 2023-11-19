Семья Рахметовых из Тупкараганского района стала лучшей в республиканском конкурсе

- Мы приняли участие в мероприятии, организованном центром "Жеті өнер". Мы отдаем наших детей в кружки, чтобы максимально использовать свободное время. Мы рады такому результату, - говорит Жанар Аклепесова.

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Семья Рахметовых, принявшая в конкурсе, организованном Центром "Жеті өнер", заняла І место в номинации "Инструментальное исполнительское искусство".Жанар Аклепесова, мать семейства, является преподавателем домбрового класса отделения школы искусств имени Мурын жырау Сенгирбекулы в селе Саин Шапагатов.В семье Рахметовых дети учатся в школе искусств в классах домбры, кобыза, баяна, участвуют в различных конкурсах и добиваются успехов.