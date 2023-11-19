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Опубликовано: Вчера, 22:27

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Семья Рахметовых из Тупкараганского района стала лучшей в республиканском конкурсе

Семья жителей Тупкараганского района Рахметовых стала лучшей в республиканском духовно-патриотическом конкурсе "Егемен елімнің ертеңімін", сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото Центра общественных коммуникаций
Семья Рахметовых, принявшая в конкурсе, организованном Центром "Жеті өнер", заняла І место в номинации "Инструментальное исполнительское искусство".

Жанар Аклепесова, мать семейства, является преподавателем домбрового класса отделения школы искусств имени Мурын жырау Сенгирбекулы в селе Саин Шапагатов.

- Мы приняли участие в мероприятии, организованном центром "Жеті өнер". Мы отдаем наших детей в кружки, чтобы максимально использовать свободное время. Мы рады такому результату, - говорит Жанар Аклепесова.


В семье Рахметовых дети учатся в школе искусств в классах домбры, кобыза, баяна, участвуют в различных конкурсах и добиваются успехов.




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