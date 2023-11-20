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Опубликовано: Сегодня, 16:48

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NIS в Актау подписал меморандум о сотрудничестве со школой в Азербайджане

В городе Актау в NIS состоялся международный форум «Культурный диалог: Казахстан и Азербайджан», посвященный 15-летию «Назарбаев Интеллектуальные школы», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы Актау.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В целях расширения сотрудничества со школами за рубежом в Казахстан специально прибыли представители азербайджанской школы №36 имени Азера и Натика Новрузовых. В мероприятии также приняли участие директор общественного фонда «Центр Азербайджана», советник генерального консула Азербайджана в Актау, преподаватель кафедры «Международные отношения» Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова Оруджов Илькин Юсиф оглы, руководитель компании «Kaz Fruit» Сафаров Замин Джафароглы.

Выступая на форуме в рамках проекта «Школы-партнеры», директор школы №36 имени Новрузовых г. Баку Джафарова Гульнара Афгановна отметила, что очевидно, что эта встреча станет началом новых проектов.

- Этот проект может многое дать нам и вам. Надеемся на лучший результат благодаря обмену накопленным опытом и знаниями обеих сторон, - сказала директор школы №36 Гульнара Джафарова.

С обеих сторон было высказано много предложений и обсуждены важные вопросы по ряду направлений. В рамках форума обе стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ предоставит большие возможности для подготовки совместных проектов и, несомненно, приведет к крупным достижениям, - сказал директор Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау Ринат Жумабаев.

В завершение встречи гости посадили дерево, привезенное из Азербайджана, во дворе школы. Эта традиция, приобщающая молодое поколение к добродетели, символизирует стремлении к тому, чтобы дружба между двумя сторонами была глубоко укоренившейся, как корни деревьев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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