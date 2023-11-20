Начался прием заявок на гранты для молодых мангистаусцев

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- Конкурс для талантливой молодежи позволит приобщить её к социально-экономической жизни общества и проверить свои позиции в деловом мире, - обозначил цели проекта спикер.
Он уточнил, что в рамках конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» по области предусмотрены 25 грантов на сумму 1 000 000 тенге каждый. Принять участие в проекте может любой молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет.
По словам М. Оралбая, гранты предоставляются на конкурсной основе по пяти направлениям:
- "Наука" - для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;
- "Культура" - для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;
- "Информационные технологии" - для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;
- "Бизнес" - для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;
- "Медиа" - для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.
Вся информация о реализации проекта публикуется на интернет-ресурсе организации в социальной сети.
Участники могут ознакомиться с правилами конкурса и предоставить необходимые документы, указанные в правилах конкурса.(Правила конкурса указаны в биографии страницы Instagaram)
Прием заявок на конкурс принимается с 20 ноября по 4 декабря текущего года по электронной почте: tauelsizdikurpaqtary2023@gmail.com
Все вопросы можно задать по номеру: 8700 362 91 62 (WhatsApp).
Он уточнил, что в рамках конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» по области предусмотрены 25 грантов на сумму 1 000 000 тенге каждый. Принять участие в проекте может любой молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет.
По словам М. Оралбая, гранты предоставляются на конкурсной основе по пяти направлениям:
- "Наука" - для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;
- "Культура" - для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;
- "Информационные технологии" - для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;
- "Бизнес" - для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;
- "Медиа" - для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.
Вся информация о реализации проекта публикуется на интернет-ресурсе организации в социальной сети.
Участники могут ознакомиться с правилами конкурса и предоставить необходимые документы, указанные в правилах конкурса.(Правила конкурса указаны в биографии страницы Instagaram)
Прием заявок на конкурс принимается с 20 ноября по 4 декабря текущего года по электронной почте: tauelsizdikurpaqtary2023@gmail.com
Все вопросы можно задать по номеру: 8700 362 91 62 (WhatsApp).
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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