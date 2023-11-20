Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Ноября
+13...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.56 KZT
  • €1 = 505.81 KZT
  • 1 RUB = 5.24 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 696

Начался прием заявок на гранты для молодых мангистаусцев

По миллиону тенге получат мангистаусцы в рамках конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары», на который начался прием заявок. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- Конкурс для талантливой молодежи позволит приобщить её к социально-экономической жизни общества и проверить свои позиции в деловом мире, - обозначил цели проекта спикер.

Он уточнил, что в рамках конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» по области предусмотрены 25 грантов на сумму 1 000 000 тенге каждый. Принять участие в проекте может любой молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет.

По словам М. Оралбая, гранты предоставляются на конкурсной основе по пяти направлениям:

- "Наука" - для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;
- "Культура" - для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;
- "Информационные технологии" - для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;
- "Бизнес" - для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;
- "Медиа" - для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.

Вся информация о реализации проекта публикуется на интернет-ресурсе организации в социальной сети.

Участники могут ознакомиться с правилами конкурса и предоставить необходимые документы, указанные в правилах конкурса.(Правила конкурса указаны в биографии страницы Instagaram)

Прием заявок на конкурс принимается с 20 ноября по 4 декабря текущего года по электронной почте: tauelsizdikurpaqtary2023@gmail.com

Все вопросы можно задать по номеру: 8700 362 91 62 (WhatsApp).



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика