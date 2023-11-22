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Опубликовано: Сегодня, 09:29

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В Мангистау 12 сел обеспечили питьевой водой

В Мангистауской области 12 сел получили доступ к питьевой воде. Обеспеченность ею сельского населения составляет на сегодня 100%, что является приоритетным направлением в комплексной работе, направленной на повышение благосостояния граждан, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Так, по Мангистау в шести селах проведены водопроводы, а ещё в шести - установлены блок-модульные опреснительные установки. Жители 12 поселков имеют возможность провести воду в свои дома. Именно такое поручено было дано президентом страны.

-Так, в 2022 году проведены работы по обеспечению чистой питьевой водой в селах Боздак, Тиген, Тасмурун, Киякты, 15 разъезд Каракиянского района. В этом списке также села Беки, Баскудык, Аккудук, все села Бейнеуского района, Турыш, Ногайты, а также село Кызылозен Тупкараганского района, - проинформировал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Абдеш Туркменбаев.


С его слов, работы по строительству водопровода осуществлены в соответствии с поручением главы государства. Население поселков растет, поэтому вопрос водоснабжения оставался одним из актуальных на сегодняшний день.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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