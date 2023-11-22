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Опубликовано: Сегодня, 12:10

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В Мангистау в текущем году в Центр крови обратилось более девяти тысяч человек

В Мангистау в этом году в региональный Центр крови обратилось более 9 тысяч человек. По результатам обследования более 7 тысяч человек сдали кровь в Центре. Об этом на пресс-конференции в Центре общественных коммуникаций сообщил директор областного центра крови Рафаэль Сарсамалиев.

фото центра общественных коммуникаций
По словам Рафаэля Сарсамалиева, донорство крови - неотъемлемая часть современной медицины.

- Для развития безвозмездного и постоянного донорства необходимо повысить знания населения в отношении донорства крови. Основная задача нашего Центра - заготовка, переработка, контроль качества, хранение крови и ее компонентов, и выполнение запросов медицинских учреждений. Сегодня мощность Центра крови позволяет за 1 год провести до 10 тысяч донаций крови, - говорит Рафаэль Сарсамалиев.


Директор центра крови в ходе брифинга озвучил требования к донорам.

- Донор крови должен быть возрастом 18 лет и старше, весить не менее 50 кг. А рост должен быть не менее 150 сантиметров. По сути, от донора берется 470 мл крови. Из них 20 мл отправляются на анализ, т. е. на ВИЧ, гепатит Б-С, сифилис. Донор не должен иметь пристрастия к алкогольным напиткам, табаку и наркотикам, за последний месяц не болеть ОРВИ, гриппом, ангиной. Желательно не принимать антибиотики в течение последних двух недель. Кроме того, при сдаче крови следует приходить натощак и не есть жирную пищу накануне, - сказал Рафаэль Сарсамалиев.


Перед взятием крови врач проверит здоровье донора. После донации человеку предложат выпечку и чай. После забора крови пациент находится под наблюдением врача, пока не почувствует себя нормально. Состав крови полностью восстанавливается в течение 1,5-2 месяцев. По этой причине кровь у человека повторно не берется, пока не истечет 2 месяца. Добровольным донорам выплачивается сумма в размере 0,25 МРП (765 тенге).

Отметим, Центр крови расположен в 34А микрорайоне Актау. По дополнительным вопросам жители могут обращаться с 9:00 до 17:30 по номеру: +7 708 592 8064.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 14:11
Центр крови расположен в 34А микрорайоне

Вам надо еще в Акшукур переехать, почему в нижней части города нет центра по приему крови.
 
 

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