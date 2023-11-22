В Мангистау в текущем году в Центр крови обратилось более девяти тысяч человек

- Для развития безвозмездного и постоянного донорства необходимо повысить знания населения в отношении донорства крови. Основная задача нашего Центра - заготовка, переработка, контроль качества, хранение крови и ее компонентов, и выполнение запросов медицинских учреждений. Сегодня мощность Центра крови позволяет за 1 год провести до 10 тысяч донаций крови, - говорит Рафаэль Сарсамалиев.

- Донор крови должен быть возрастом 18 лет и старше, весить не менее 50 кг. А рост должен быть не менее 150 сантиметров. По сути, от донора берется 470 мл крови. Из них 20 мл отправляются на анализ, т. е. на ВИЧ, гепатит Б-С, сифилис. Донор не должен иметь пристрастия к алкогольным напиткам, табаку и наркотикам, за последний месяц не болеть ОРВИ, гриппом, ангиной. Желательно не принимать антибиотики в течение последних двух недель. Кроме того, при сдаче крови следует приходить натощак и не есть жирную пищу накануне, - сказал Рафаэль Сарсамалиев.

По словам Рафаэля Сарсамалиева, донорство крови - неотъемлемая часть современной медицины.Директор центра крови в ходе брифинга озвучил требования к донорам.Перед взятием крови врач проверит здоровье донора. После донации человеку предложат выпечку и чай. После забора крови пациент находится под наблюдением врача, пока не почувствует себя нормально. Состав крови полностью восстанавливается в течение 1,5-2 месяцев. По этой причине кровь у человека повторно не берется, пока не истечет 2 месяца. Добровольным донорам выплачивается сумма в размере 0,25 МРП (765 тенге).