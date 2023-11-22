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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:42

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Специалист по инженерным сетям в Актау Галымжан Тажибаев: Мы делаем все возможное для обеспечения населения теплом и водой

Ремонтными и аварийно-восстановительными работами в Актау занимаются работники государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы». Одним из специалистов предприятия является Галымжан Тажибаев. Он работает в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» с 2001 года на должности слесаря аварийно-восстановительных работ, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото центра общественных коммуникаций
Галымжан Тажибаев 22 года проработает в коммунальной сфере. Ответственный специалист следит за тем, чтобы коммуникации (кабель, газопровод) не были повреждены во время проведения земляных работ. По его словам, для обеспечения населения города водой и теплом трудятся все рабочие.

- Вода - основной источник жизни. Население, в том числе и мы, работники коммунального предприятия, потребляем эту воду. Ремонт изношенных труб - непростая задача. Тем не менее, мы проводим своевременный ремонт трубопровода вне зависимости от его состояния. Если есть изношенная трубопровод, то его ремонт и замена занимает больше времени. Для обеспечения населения города водой, теплом тружусь не только я, но и все рабочие коммунального предприятия, - сказал Галымжан Тажибаев.


Специалист по инженерным сетям в Актау Галымжан Тажибаев: Мы делаем все возможное для обеспечения населения теплом и водой


Галымжан Тажибаев - опытный специалист. По словам его коллег, он наизусть знает, какие инженерные сети проложены вдоль каждого трубопровода в городе.

- Галымжан работает в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» с 2001 года. Очень опытный специалист, внимательный и ответственный к своей работе. В целом все работники нашего учреждения активно трудятся днем и ночью, и каждый работник вносит важный вклад, выполняя свою работу, - сказал заместитель главного инженера ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Батырбай Кулжанов.



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Комментарии ( 3 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:03
Да,есть нормальные работяги, но- есть и рукожопые рукамиводители и исполнители или не исполнители их косяков. По всему городу куча недоделок косяков после их " производства работ". podzatylnik
 
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  • ЁмоЁ
 motor (Посетители) Сегодня, 18:02
Опытнный неопытный, вы нормально обеспечьте город тем, что вы обязаны по договору. Вы опытные латальщики, что вам не хватило 9 месяцев подготовиться к отопительному сезону? Нельзя было провести нормально опрессовку ваших сетей, заменить задвижки итд?
 
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velldr (Посетители) Сегодня, 17:14
Спасибо вам Галымжан Тажибаев.
 
 

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