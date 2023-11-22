Специалист по инженерным сетям в Актау Галымжан Тажибаев: Мы делаем все возможное для обеспечения населения теплом и водой

- Вода - основной источник жизни. Население, в том числе и мы, работники коммунального предприятия, потребляем эту воду. Ремонт изношенных труб - непростая задача. Тем не менее, мы проводим своевременный ремонт трубопровода вне зависимости от его состояния. Если есть изношенная трубопровод, то его ремонт и замена занимает больше времени. Для обеспечения населения города водой, теплом тружусь не только я, но и все рабочие коммунального предприятия, - сказал Галымжан Тажибаев.

- Галымжан работает в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» с 2001 года. Очень опытный специалист, внимательный и ответственный к своей работе. В целом все работники нашего учреждения активно трудятся днем и ночью, и каждый работник вносит важный вклад, выполняя свою работу, - сказал заместитель главного инженера ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Батырбай Кулжанов.

Галымжан Тажибаев 22 года проработает в коммунальной сфере. Ответственный специалист следит за тем, чтобы коммуникации (кабель, газопровод) не были повреждены во время проведения земляных работ. По его словам, для обеспечения населения города водой и теплом трудятся все рабочие.Галымжан Тажибаев - опытный специалист. По словам его коллег, он наизусть знает, какие инженерные сети проложены вдоль каждого трубопровода в городе.