В Актау молодые специалисты разработали свой проект

- На мой взгляд, школа «Молодых управленцев» хорошо продумана. Учителя должны не только преподавать, но и заниматься различными проектами. Мы, благодаря тренеру Фатиме Салкынбаевой, обучаемся проектному управлению и применяем его на практике. Проект, предложенный нашей группой - «Молодые исследователи». Наша цель-эффективное использование средств и возможностей, предоставляемых государством, для развития науки. А для этого необходимо содействовать научной работе учащихся и повышать их интерес. Я думаю, что сегодняшний проект учителей будет прививать детям любовь к науке, - говорит молодой специалист Акмарал Алибеккызы.

Сначала учителя прошли обучение по программе «Проектное управление» ментора, тренера, коуча Фатимы Салкынбаевой по разработке проекта и управлению его выполнением. В ходе обучения была озвучена актуальность выбора проекта, его видов и основ, правил и направлений, учитываемых при написании проекта. В результате молодые специалисты разделились на 5 групп и разработали свой проект. Проект решили реализовать внутри школы.Одним из молодых специалистов, принявших участие в обучении, была Акмарал Алибеккызы, учитель химии из Шахтинской школы. Она выбрала направление «Юные исследователи», обозначив цели и задачи.Отметим, что ранее молодые специалисты получили знания по направлениям «Имидж лидера», «Грант. Конкурс. Проект» и «Финансовый менеджмент».