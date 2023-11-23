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Опубликовано: Вчера, 19:59

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В Актау молодые специалисты разработали свой проект

Новый проект, разработанный сотней молодых специалистов в Актау, будет реализован в школах до конца ноября, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Общественного объединения «7 Журт».

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Сначала учителя прошли обучение по программе «Проектное управление» ментора, тренера, коуча Фатимы Салкынбаевой по разработке проекта и управлению его выполнением. В ходе обучения была озвучена актуальность выбора проекта, его видов и основ, правил и направлений, учитываемых при написании проекта. В результате молодые специалисты разделились на 5 групп и разработали свой проект. Проект решили реализовать внутри школы.

В Актау молодые специалисты разработали свой проект


Одним из молодых специалистов, принявших участие в обучении, была Акмарал Алибеккызы, учитель химии из Шахтинской школы. Она выбрала направление «Юные исследователи», обозначив цели и задачи.

В Актау молодые специалисты разработали свой проект



- На мой взгляд, школа «Молодых управленцев» хорошо продумана. Учителя должны не только преподавать, но и заниматься различными проектами. Мы, благодаря тренеру Фатиме Салкынбаевой, обучаемся проектному управлению и применяем его на практике. Проект, предложенный нашей группой - «Молодые исследователи». Наша цель-эффективное использование средств и возможностей, предоставляемых государством, для развития науки. А для этого необходимо содействовать научной работе учащихся и повышать их интерес. Я думаю, что сегодняшний проект учителей будет прививать детям любовь к науке, - говорит молодой специалист Акмарал Алибеккызы.


В Актау молодые специалисты разработали свой проект


Отметим, что ранее молодые специалисты получили знания по направлениям «Имидж лидера», «Грант. Конкурс. Проект» и «Финансовый менеджмент».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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