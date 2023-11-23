Школу «Молодых управленцев» в Актау окончили 100 молодых специалистов

- Все предоставляемые Президентом Касым-Жомартом Токаевым возможности, требования в сфере образования, поддержка после принятия закона «О статусе педагога» - всё это делается для молодых педагогов. Обучение, которое длилось два месяца, позволило повысить квалификацию молодых специалистов, обменяться опытом. Теперь вы должны с новой энергией направить полученные знания на успех. Чтобы служить, у вас должна быть горящая энергия, сильная идея, четкая цель и план. Современный педагог должен быть в постоянном поиске. Поэтому выражаю благодарность за активное участие в различных проектах по становлению новым педагогом нового Казахстана, - сказала заместитель руководителя Управления образования Мангистауской области Айжаксы Туржанова.



Поздравить учителей пришла заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Айжаксы Туржанова, которая вручила благодарственные письма и сертификаты.В ходе торжественного мероприятия всем молодым специалистам, участвовавшим в обучении, были вручены сертификаты. 10 молодых специалистов, отличившихся своей активностью, получили благодарственные письма от руководителя управления образования Мангистауской области Динары Жумашевой.Затем мероприятие продолжилось концертом молодых специалистов.Напомним, что двухмесячное обучение молодых специалистов провели квалифицированные тренеры из Астаны, Алматы и местные специалисты. Участники освоили программы «Имидж лидера», «Грант. Проект. Конкурс», «Финансовый менеджмент», «Проектное управление», «Личный бренд. СММ» и получили полезную информацию. В результате молодые специалисты планируют разработать проект и развивать собственный бренд.Были также разъяснены правила оказания первой медицинской помощи и предоставлена информация по предупреждению чрезвычайных ситуаций с целью повышения навыков молодых специалистов.Организована встреча в формате TED с вице-президентом по академической работе Yessenov University, к. э. н., членом-корреспондентом Академии компьютерных наук РФ Каирбеком Макуловым.Обучение в школе «Молодые управленцы» прошла в рамках проекта «Жас маман». Проект проводился по заказу управления образования Мангистауской области совместно с Центром поддержки гражданских инициатив.