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Опубликовано: Вчера, 19:57

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Школу «Молодых управленцев» в Актау окончили 100 молодых специалистов

В Актау 100 молодых специалистов из районов и городов окончили школу «Молодых управленцев», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Общественного объединения «7 Журт».

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Поздравить учителей пришла заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Айжаксы Туржанова, которая вручила благодарственные письма и сертификаты.

- Все предоставляемые Президентом Касым-Жомартом Токаевым возможности, требования в сфере образования, поддержка после принятия закона «О статусе педагога» - всё это делается для молодых педагогов. Обучение, которое длилось два месяца, позволило повысить квалификацию молодых специалистов, обменяться опытом. Теперь вы должны с новой энергией направить полученные знания на успех. Чтобы служить, у вас должна быть горящая энергия, сильная идея, четкая цель и план. Современный педагог должен быть в постоянном поиске. Поэтому выражаю благодарность за активное участие в различных проектах по становлению новым педагогом нового Казахстана, - сказала заместитель руководителя Управления образования Мангистауской области Айжаксы Туржанова.



В ходе торжественного мероприятия всем молодым специалистам, участвовавшим в обучении, были вручены сертификаты. 10 молодых специалистов, отличившихся своей активностью, получили благодарственные письма от руководителя управления образования Мангистауской области Динары Жумашевой.

Школу «Молодых управленцев» в Актау окончили 100 молодых специалистов


Затем мероприятие продолжилось концертом молодых специалистов.

Школу «Молодых управленцев» в Актау окончили 100 молодых специалистов


Напомним, что двухмесячное обучение молодых специалистов провели квалифицированные тренеры из Астаны, Алматы и местные специалисты. Участники освоили программы «Имидж лидера», «Грант. Проект. Конкурс», «Финансовый менеджмент», «Проектное управление», «Личный бренд. СММ» и получили полезную информацию. В результате молодые специалисты планируют разработать проект и развивать собственный бренд.
Были также разъяснены правила оказания первой медицинской помощи и предоставлена информация по предупреждению чрезвычайных ситуаций с целью повышения навыков молодых специалистов.

Организована встреча в формате TED с вице-президентом по академической работе Yessenov University, к. э. н., членом-корреспондентом Академии компьютерных наук РФ Каирбеком Макуловым.

Обучение в школе «Молодые управленцы» прошла в рамках проекта «Жас маман». Проект проводился по заказу управления образования Мангистауской области совместно с Центром поддержки гражданских инициатив.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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