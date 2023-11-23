Финансовую грамотность повысили молодые специалисты в Актау

- В настоящее время большая проблема-невозможность собрать средства, неэффективное их использование. В этой связи мы узнали способы экономии денег, их увеличение путём обучения. По словам спикера, у любого человека должен быть запас прочности. Для этого нужно собрать не менее 20% дохода отдельно, не тратя стопроцентную зарплату. Необходимо провести ревизию расходов, найти дополнительный источник дохода, искать пути дополнительной экономии. Он также объяснил важность инвестирования собранных денег. Понравилось, что он легко и интересно передал всю ценную информацию. Благодарю организаторов, - сказала Галияш Мусаева, молодой специалист из Жанаозена.

В ходе обучения были затронуты темы накопления, инвестирования, рефинансирования, системы реструктуризации, кредита и займа.По словам Ерика Шыныбекова, человек должен знать способы планирования своего бюджета и управления финансами. По этой причине важно уменьшить пассивные источники расходов и действовать для активного источника дохода. Он также напомнил, что перед получением кредита нужно задать себе вопросы: «Нужен ли мне этот предмет?», «Есть ли альтернатива?», «Можно ли получить после?», «Каковы будут последствия, если со мной что-то случится?», «Каково будет моё моральное чувство, если я обойдусь без кредита?».Молодым специалистам рассказали о плане достижения финансовых целей.Отметим, что обучение организовано общественным объединением «7 Журт» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив при поддержке Управления образования Мангистауской области в рамках грантового проекта «Жас маман». В обучении приняли участие 100 молодых специалистов из разных районов и городов области.