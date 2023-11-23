Финансирование социальных проектов в Мангистау увеличилось в три раза

- Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из важных аспектов является развитие гражданского общества и стимулирование активного участия граждан в принятии важных решений. Мы выделяем необходимые средства, привлекая гражданское общество к решению актуальных проблем общества. Это вопросы по лечению детей, нуждающихся в специальном уходе, поддержка молодёжи и так далее. Если гражданское общество будет сильным, то и государство будет сильным, - сказал Нурлан Н

огаев.

В отчётном собрании по реализации грантового финансирования приняли участие глава региона Нурлан Ногаев и председатель правления «Центра поддержки гражданских инициатив» Лима Диас, а также гражданские активисты и руководители государственных учреждений.47 проектов в рамках государственного социального заказа на сумму 326,7 млн.тенге;43 проекта в рамках грантового финансирования на сумму 330,5 млн. тенге.По сравнению с 2022 годом, финансирование социально-значимых проектов в 2023 году увеличилось на 139,4%. Это говорит о том, что финансирование социальных проектов увеличилось в три раза.В области по сравнению с последними пятью годами финансирование социально значимых проектов увеличилось на 43,6 процента.В 2022 году в рамках грантового финансирования для оказания профессиональной и консультативной помощи организациям гражданского общества региона были открыты «Гражданский центр Мангистауской области» и специальный центр «COWORKING» для неправительственных организаций.В рамках грантового финансирования были организованы зарубежные стажировки для молодых лидеров неправительственных организаций и открыт "Молодежный театр «Jasart».Данная работа направлена на широкое использование возможностей и потенциала общественных организаций в решении важнейших государственных задач.По словам Лимы Диас, в республике очень высока активность мангистаусцев в развитии данной отрасли.- По сравнению с другими регионами, в Мангистауской области развито гражданское общество, оно очень активно. Мы видим это по количеству неправительственных организаций, активных жителей, волонтёров. Местные исполнительные органы на должном уровне реагируют на отрасль. Для дальнейшего развития совместно с Центром поддержки гражданских инициатив и местным акиматом мы намерены запустить модуль просветительского направления, - сказала Лима Диас.Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что данная работа позволит широко использовать потенциал общественных организаций в решении важнейших государственных задач.Отметим, что Мангистау впервые в стране внедрен механизм грантового финансирования. В регионе зарегистрированонеправительственная организация, из них активно работают около. Неправительственные организации играют особую роль в решении социальных проблем региона.