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Опубликовано: Сегодня, 14:54

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В Бейнеу открылась новая спортивная школа

В преддверии празднования 50 - летия Бейнеуского района, в районном центре открылась новая детско –юношеская спортивная школа, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Новая спортивная школа, построенная в рамках программы «Ауыл-ел бесігі», была заложена в 2022 году. Спортивный объект площадью 1875,57 кв. м строится по пожеланию жителей района.

В торжественной церемонии открытия нового спортобъекта приняли участие заместитель акима области Канат Кулжанов, руководство района, специально приглашенные гости и жители Бейнеу.

В Бейнеу открылась новая спортивная школа


- Через социальные сети мы отслеживаем ежедневные новости и изменения, происходящие в Бейнеу. На прошлой неделе в этом районном центре, на улице Жибек жолы, открылось новое футбольное поле. В плавательном бассейне «KASPIY» прошли районные соревнования по плаванию среди детей. Кроме того, спортсмены из этого района становятся призерами республиканских, международных турниров различного уровня. Думаю, все это является показателем развития спортивной сферы в Бейнеуском районе. Думаю, что новый спортивный объект будет работать на хорошем уровне и отсюда выйдут сильнейшие спортсмены и чемпионы, я от всего сердца желаю этого, - сказал заместитель акима области Канат Кулжанов.


В Бейнеу открылась новая спортивная школа

В новом спортивном комплексе имеются площадки для секций баскетбола, волейбола, тогызкумалак, футбола, настольного тенниса. В секции планируется принять более 600 спортсменов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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