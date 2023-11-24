Какие работы ведутся в Мангистау по озеленению региона?

- На основании республиканского плана, специалисты управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области разработали пятилетний региональный план по озеленению населенных пунктов и созданию зеленых зон, который должен быть осуществлен в период с 2021 по 2025 год, – сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Хайдар Тулеушов.



– Администрация городов и районов выполняет работы за счет средств местного бюджета, а также с привлечением спонсоров. Ответственность за эту работы несут местные исполнительные органы, которые должны осуществлять мониторинг по факту приживаемости зеленых насаждений. Специалисты нашего управления в начале 2024 года также проведут мониторинг, если результаты покажут, что часть растений не прижились, мы будем требовать, чтобы на их место были высажены новые саженцы, – информирует Х. Тулеушов.

– Для выявления и устранения ошибок в работе по озеленению необходимо проводить своевременный мониторинг. Если организовать правильный уход и осуществлять мониторинг процесса озеленения, результат будет положительный. Качество проведения работ в первую очередь зависит от администрации населенных пунктов – это их ответственность, но есть и другая сторона – это бережное отношение со стороны населения, – считает Х. Тулеушов.



– В текущем году освоено 105 миллионов тенге. Деревья посажены на тридцати гектарах земли. На сегодняшний день движение песков продолжается. Этот процесс отслеживают в сельских акиматах, после чего специалисты передают информацию нам. Мы отрабатываем вопрос и в случае необходимости запрашиваем средства, после чего проводим конкурс на работы по защите аулов от кочевого песка, – рассказывает Х. Тулеушов.

Как сообщил специалист, согласно плану и проектам государственно-частного партнерства в 2022 году в городах и районах области планировалась высадка 21 500 деревьев. В результате посажено 21 124 дерева, то есть работы выполнены на 98,2%. По плану на 2023 год предусмотрена высадка 28 631 саженца, по факту высажено 26 846 деревьев и работы по озеленению продолжаются.Специалист отметил, что в последние два года к техническому надзору за работами привлечены сотрудники Мангышлакского экспериментального ботанического сада, которые консультируют относительно того, какие виды растений приживутся в суровых условиях региона. Работы проводятся на основании этих рекомендаций.Песчаные барханы Мангистау перемещаются по направлению ветров и представляют угрозу для ряда населенных пунктов. В 2022 из средств областного бюджета было выделено 384, 9 млн. тенге на защиту от подвижных песков населенных пунктов Жарма, Сазды, Саускан. Для проведения работ был заключен трехлетний договор с ТОО «Жасыл алеем Мангистау», несколько лет назад созданным при управлении. В задачи специалистов организации входит проведение регулярных работ по защите населенных пунктов от песчаных заносов.До 2024 года вокруг указанных сел должно быть высажено 150 840 саженцев саксаула – одного из немногих видов, приспособленных к суровому климату полуострова: неприхотливый в поливе, жаростойкий и достаточно морозостойкий. Деревья расположатся на 134-х Га земли.Работа по защите от подвижных песков в Мангистауской области ведется с 2004 года. В середине 2000-х в область пригласили специалистов по борьбе с опустыниванием из Туркменистана, имеющих богатый опыт борьбы с песками Каракум. Вместе с ними в регион прибыли специалисты из Алматы.