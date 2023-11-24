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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:32

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В Бейнеуском районе открылась площадь государственных символов

В рамках проекта «50 мероприятий, посвящённых 50-летию Бейнеуского района», была открыта площадь государственных символов, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В торжественном открытии приняли участие заместитель акима области Канат Кулжанов, аким района Рахимжан Шалбаев, аксакалы села, приглашенные гости, молодежь и жители.

В Бейнеуском районе открылась площадь государственных символов


На Площади госсимволов установлен флагшток высотой 30 метров и поднят государственный флаг. Прозвучал государственный гимн. Установлена табличка с изображением герба и флага Республики Казахстан.

- Сегодня Бейнеу-один из тех районов, где отмечена сплоченность людей, конкурентоспособная экономика и устойчивое развитие. Приятно видеть, что в районе проводится большое количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Казахский народ в любое время истории не опускал свой флаг. Пусть процветает единство казахского народа,ведя в светлое будущее, - сказал в приветственном слове заместитель акима области Канат Кулжанов.

Рядом с новым объектом была установлена капсула времени как послание в будущее.

В Бейнеуском районе открылась площадь государственных символов



В капсулу времени были вложены сборник энциклопедий о достижениях Бейнеу за 50-летний период, о личностях, внесших вклад в становление района, электронная версия исторических фотографий и письмо, адресованное будущим поколениям. Капсула будет вскрыта через 30 лет.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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