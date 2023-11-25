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Опубликовано: Сегодня, 22:12

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В акимате Актау состоялось заседание штаба по вопросам отопления и дезинфекции

В Актауском городском акимате состоялось заседание штаба по теплоснабжению жилых домов и дезинфекции квартир, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото центра общественных коммуникаций
В совещании под председательством заместителя акима города Т.Нурпеисова приняли участие сотрудники городской прокуратуры, ГКП «Каспий жылу, су арнасы», городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, ТОО «МАЭК», ответственных отделов и учреждений, обслуживающих жилые дома города. На совещании обсуждался вопрос нехватки отопления в жилых домах города. Заместитель акима города поручил представителям обслуживающих учреждений своевременно проверять трубопроводы тепловых сетей в многоквартирных жилых домах и регулировать отопление.

В акимате Актау состоялось заседание штаба по вопросам отопления и дезинфекции


- Поручаю Актауской городской жилищной инспекции сформировать штатные списки учреждений, обслуживающих общее имущество кондоминиума по городу. Представителям обслуживающих учреждений необходимо своевременно проводить работы по регулированию тепла в трубопроводах тепловых сетей в многоквартирных жилых домах. Необходимо проверить трубы каждой квартиры в жилых домах КСК, ОСИ в городе. На тепловом узле в подвале каждого жилого дома должны быть контрольно-измерительные приборы, - сказал заместитель акима города Тилек Нурпеисов.


Также на совещании были обсуждены работы по дезинфекции. Заместитель акима города сообщил ответственным, что в случае проведения обработок от насекомых собственниками квартир необходимо соблюдать меры предосторожности и информировать владельцев соседних квартир. Городской прокуратурой поручено обслуживающим учреждениям провести работы по вывешиванию памяток по мерам предосторожности в подъездах обслуживаемых жилых домов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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