В акимате Актау состоялось заседание штаба по вопросам отопления и дезинфекции

- Поручаю Актауской городской жилищной инспекции сформировать штатные списки учреждений, обслуживающих общее имущество кондоминиума по городу. Представителям обслуживающих учреждений необходимо своевременно проводить работы по регулированию тепла в трубопроводах тепловых сетей в многоквартирных жилых домах. Необходимо проверить трубы каждой квартиры в жилых домах КСК, ОСИ в городе. На тепловом узле в подвале каждого жилого дома должны быть контрольно-измерительные приборы, - сказал заместитель акима города Тилек Нурпеисов.

В совещании под председательством заместителя акима города Т.Нурпеисова приняли участие сотрудники городской прокуратуры, ГКП «Каспий жылу, су арнасы», городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, ТОО «МАЭК», ответственных отделов и учреждений, обслуживающих жилые дома города. На совещании обсуждался вопрос нехватки отопления в жилых домах города. Заместитель акима города поручил представителям обслуживающих учреждений своевременно проверять трубопроводы тепловых сетей в многоквартирных жилых домах и регулировать отопление.Также на совещании были обсуждены работы по дезинфекции. Заместитель акима города сообщил ответственным, что в случае проведения обработок от насекомых собственниками квартир необходимо соблюдать меры предосторожности и информировать владельцев соседних квартир. Городской прокуратурой поручено обслуживающим учреждениям провести работы по вывешиванию памяток по мерам предосторожности в подъездах обслуживаемых жилых домов.