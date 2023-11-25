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Опубликовано: Сегодня, 22:59

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В Мангистау проходит Открытый республиканский турнир по дзюдо

В Мангистау проходит I Открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей 2009-2010 годов рождения, посвященный памяти Жанашева Адека Жанашевича, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера орденов «Даңқ» III степени, «Қызыл Жұлдыз», сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
На открытии спортивного мероприятия выступила заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова, пожелавшая участникам удачи.

- Всем известно, как успешно в стране развивается борьба дзюдо. Свидетельством этого можно назвать достижения спортсменов нашей страны на Олимпийских играх. Выражаю уверенность, что в 2024 году из нашего региона выйдут претенденты на Олимпийские игры. Желаю удачи спортсменам, приехавшим на соревнования. Уважаемые спортсмены, от имени мангистауцев выражаю вам большое доверие и надежду на победу, - сказала Звира Есбергенова.


По словам руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максата Мукаша, по итогам системных мероприятий Мангистау входит в число лучших регионов по развитию дзюдо.

- Число занимающихся дзюдо в регионе превышает 10 тысяч человек. Из них около 20 спортсменов показали высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях, защищая честь страны. Это результат огромного труда тренеров и спортсменов. В дальнейшем планируем включить данный турнир в календарный план мероприятий республиканской федерации дзюдо путем ежегодного проведения. Также выражаю благодарность депутату Тупкараганского районного областного маслихата Нурлыбеку Адекову за оказанную финансовую поддержку. Мы принимаем это за поддержку спорта региона, - сказал Максат Мукаш.


В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из Узбекистана, Ингушетии (Россия), Шымкента, Туркестана, Актобе, Атырауской, Уральской, Мангистауской областей в 13 весовых категориях.

Сборная Узбекистана привели на данное мероприятие 20 спортсменов.

- Чемпионат организован на высоком уровне. В весе 38 кг чемпионом стал Саруар Юлдашев. Это радостное событие для нас, - сказал тренер сборной Узбекистана Айбек Жубаниязов.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Мангистау проходит Открытый республиканский турнир по дзюдо


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