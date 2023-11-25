В Мангистау проходит Открытый республиканский турнир по дзюдо

- Всем известно, как успешно в стране развивается борьба дзюдо. Свидетельством этого можно назвать достижения спортсменов нашей страны на Олимпийских играх. Выражаю уверенность, что в 2024 году из нашего региона выйдут претенденты на Олимпийские игры. Желаю удачи спортсменам, приехавшим на соревнования. Уважаемые спортсмены, от имени мангистауцев выражаю вам большое доверие и надежду на победу, - сказала Звира Есбергенова.

- Число занимающихся дзюдо в регионе превышает 10 тысяч человек. Из них около 20 спортсменов показали высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях, защищая честь страны. Это результат огромного труда тренеров и спортсменов. В дальнейшем планируем включить данный турнир в календарный план мероприятий республиканской федерации дзюдо путем ежегодного проведения. Также выражаю благодарность депутату Тупкараганского районного областного маслихата Нурлыбеку Адекову за оказанную финансовую поддержку. Мы принимаем это за поддержку спорта региона, - сказал Максат Мукаш.

- Чемпионат организован на высоком уровне. В весе 38 кг чемпионом стал Саруар Юлдашев. Это радостное событие для нас, - сказал тренер сборной Узбекистана Айбек Жубаниязов.

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На открытии спортивного мероприятия выступила заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова, пожелавшая участникам удачи.По словам руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максата Мукаша, по итогам системных мероприятий Мангистау входит в число лучших регионов по развитию дзюдо.В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из Узбекистана, Ингушетии (Россия), Шымкента, Туркестана, Актобе, Атырауской, Уральской, Мангистауской областей в 13 весовых категориях.Сборная Узбекистана привели на данное мероприятие 20 спортсменов.