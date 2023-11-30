В Астане состоялось расширенное заседание коллегии по актуальным вопросам развития спорта

- Впереди около 90 лицензионных и отборочных соревнований. Ранее у национальной сборной до Олимпиады в Токио было 27 лицензий по 14 видам спорта, в настоящее время их насчитывается 17 по 8 видам спорта, - сказал Ермек Маржыкпаев.

На совещании были обсуждены важнейшие направления спортивной сферы.В совещании приняли участие руководитель регионального управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш и специалисты отрасли.Министр отметил, что в сфере спорта есть проблемы, которые не решаются, и в соответствии с прямым поручением Президента страны определены приоритетные направления стратегического развития отрасли.В ходе совещания участники обсудили ряд вопросов:1. Ход подготовки спортсменов национальной сборной команды по видам спорта к лицензионным соревнованиям, а также к XXXIII летним Олимпийским играм в Париже в 2024 году.2. Актуальные вопросы развития спортивной медицины в Казахстане.3. Антидопинговая программа в спорте.4. Система подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.5. Определение основных задач развития отрасли.Стоит отметить, что 27-28 ноября в столичном легкоатлетическом спортивном комплексе «QAZAQSTAN» под председательством руководителя комитета по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта Ербола Мырзабосынова состоялось коллегиальное совещание по вопросам развития национальных видов спорта и задач на 2024 год.На совещании обсудили готовность спортсменов и тренеров по всей стране, создание условий для беспрепятственной работы, чтобы нормативные правовые акты соответствовали друг другу и обеспечивали высокий уровень организации 5-х Всемирных игр кочевников в нашей стране.Третий день собрания завершился расширенным коллегиальным заседанием.