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Опубликовано: Сегодня, 18:10

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В Астане состоялось расширенное заседание коллегии по актуальным вопросам развития спорта

В Астане 29 ноября состоялось расширенное коллегиальное заседание по вопросам физической культуры и спорта с участием министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. Обсужден также вопрос подготовки и участия спортсменов страны в XXXIII летней Олимпиаде в Париже, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На совещании были обсуждены важнейшие направления спортивной сферы.
В совещании приняли участие руководитель регионального управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш и специалисты отрасли.

- Впереди около 90 лицензионных и отборочных соревнований. Ранее у национальной сборной до Олимпиады в Токио было 27 лицензий по 14 видам спорта, в настоящее время их насчитывается 17 по 8 видам спорта, - сказал Ермек Маржыкпаев.


Министр отметил, что в сфере спорта есть проблемы, которые не решаются, и в соответствии с прямым поручением Президента страны определены приоритетные направления стратегического развития отрасли.

В ходе совещания участники обсудили ряд вопросов:

1. Ход подготовки спортсменов национальной сборной команды по видам спорта к лицензионным соревнованиям, а также к XXXIII летним Олимпийским играм в Париже в 2024 году.
2. Актуальные вопросы развития спортивной медицины в Казахстане.
3. Антидопинговая программа в спорте.
4. Система подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
5. Определение основных задач развития отрасли.

Стоит отметить, что 27-28 ноября в столичном легкоатлетическом спортивном комплексе «QAZAQSTAN» под председательством руководителя комитета по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта Ербола Мырзабосынова состоялось коллегиальное совещание по вопросам развития национальных видов спорта и задач на 2024 год.

На совещании обсудили готовность спортсменов и тренеров по всей стране, создание условий для беспрепятственной работы, чтобы нормативные правовые акты соответствовали друг другу и обеспечивали высокий уровень организации 5-х Всемирных игр кочевников в нашей стране.

Третий день собрания завершился расширенным коллегиальным заседанием.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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